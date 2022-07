Varazze, al via le iniziative ambientali per l’estate 2022

Varazze. Al via il calendario degli eventi per celebrare le bandiere blu’ ottenute per il 2022 dalla città di Varazze. Non è solo, infatti, la qualità delle acque di balneazione e delle spiagge ad essere stata premiata per la ventunesima volta, ma anche la Marina di Varazze ha ottenuto il prezioso riconoscimento riferito agli approdi turistici, per il quattordicesimo anno consecutivo.

“Sono particolarmente orgoglioso di poter celebrare anche per quest’anno l’ottenimento della bandiera Blu con una serie di eventi che possano valorizzare questo obbiettivo fondamentale per la sostenibilità ambientale del nostro territorio – interviene il Sindaco Pierfederici – e mi fa altrettanto piacere poter condividere con la Marina di Varazze questo risultato e gli eventi “bandiera blu’” proprio per rimarcare la sempre più concreta sinergia con il porto turistico, vero fiore all’occhiello della nostra Città”

Caccia alla plastica! Prende il via “Plastic Hunt” una giornata interamente dedicata alla raccolta dei rifiuti marini in mare. L’attività, organizzata dal Comune di Varazze con la collaborazione della Marina di Varazze all’interno delle iniziative progettuali Bandiera Blu, è realizzata dall’Associazione Menkab: il respiro del mare insieme alla Lega Navale Sezione di Varazze.

A prendere parte al progetto, saranno anche tutte le associazioni nautiche tra cui l’Associazione Pescatori e il Varazze Club Nautico, oltre ai Sommozzatori della Marina che ogni anno si dedicano alla pulizia della zona portuale.

Partner dell’evento anche l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, One Ocean Foundation, SLAM e Abyss Clean Up che da diverso tempo collaborano con l’Associazione Menkab per le attività di pulizia e sostenibilità ambientale.

Il 7 luglio tutti coloro che volontariamente vorranno partecipare alla Plastic Hunt potranno conferire i rifiuti in due punti di raccolta differenti all’interno dell’area portuale, che saranno poi smaltiti grazie alla collaborazione della SAT di Varazze.

“Il primo passo, oltra a ridurne il consumo, è rappresentato dall’evitare che questi rifiuti possano arrivare al mare, tramite fiumi, spiagge o imbarcazioni” spiega Giulia Calogero, presidente dell’Associazione Menkab.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare il più possibile tutti coloro che vivono il mare e la zona costiera di Varazze sull’importanza di mantenere il nostro mare pulito, nel rispetto dell’ecosistema marino. Secondo analisi recenti ogni anno finiscono nel Mediterraneo oltre 200 mila di tonnellate di plastiche di vario genere, rendendo il problema dei rifiuti uno dei temi principali all’interno della gestione dell’ambiente marino.

“Grazie al lavoro dell’Assessore all’Ambiente, Mariangela Calcagno, degli uffici comunali e di Marina di Varazze abbiamo organizzato un calendario di eventi che mirano non solo a celebrare la bandiera blu’ ma a divulgare e promuovere l’amore per il mare vero filo conduttore delle politiche ambientali della nostra Città” conclude il Sindaco.

Il programma proseguirà il giorno 30 luglio con la “presentazione” alla Città delle bandiere blu’ ottenute per chiudere il 27 Agosto con una mostra fotografica dedicata ai mammiferi marini del Santuario Pelagos alla Marina di Varazze.