Tutto pronto per la Notte Bianca a Pietra Ligure: ecco l’ordinanza per la sicurezza pubblica

In occasione della manifestazione “Notte Bianca Summer Emontion” che avrà luogo domani, giovedì 14 luglio, a Pietra Ligure, con ordinanza sindacale, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 7.00 di venerdì 15 luglio, nell’ambito delle piazze e delle vie del centro storico, lungomare Don G. B Bado e passeggiata XX Settembre è fatto divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche o aperte al pubblico.

Divieto, inoltre, per la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

La somministrazione, pertanto, deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.

E’, altresì, fatto assoluto divieto l’utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Alle violazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge e ai trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all’ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma di legge.

Appuntamento dalle 18 per poi proseguire fino a tarda notte con la Notte bianca a Pietra Ligure tra laser show, robot e led, musica e balli sarà una notte memorabile. Previsto un percorso enogastronomico lungo le vie del centro storico, lo shopping nei caruggi tra vetrine e vie addobbate. E ancora truccabimbi e tante attività di animazione e spettacoli.