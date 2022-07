Tutti con gli occhi al cielo, arriva la Superluna: la più grande dell’anno

Liguria. Questa notte di metà luglio non sarà una nottata qualsiasi. Nel cielo, infatti, brillerà la ‘Superluna‘ più grande di questo 2022 e per vederla basterà alzare gli occhi al cielo. Appuntamento alle 20.38, quando la Luna raggiungerà la sua “pienezza” in coincidenza con il suo perigeo massimo previsto per quest’anno.

Saranno, quindi, solo 357.263 i chilometri a separaci dal nostro amato satellite, vale a dire 1,2 secondi luce, cioè circa 27mila chilometri in meno rispetto alla distanza media. Il risultato? Il cerchio lunare apparirà più grande del solito, anche ad occhio nudo, se ben allenato.

Per godersi lo spettacolo è consigliabile, se c’è la possibilità, recarsi in una zona poco inquinata dal punti di vista luminoso. Ma lo show è garantito anche con le luci urbane di contorno, anche se probabilmente meno romantico.

Per chi non potesse dedicarsi all’osservazione, a questo link troverete il Virtual Telescope, che trasmetterà in diretta il particolare evento astronomico.