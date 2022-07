Troppi alberi abbattuti a Finale Ligure, minoranza: “Tutelare il verde pubblico”

Finale Ligure. “A Finale Ligure si susseguono continui abbattimenti di alberi pubblici non più adeguatamente sostituiti, alcuni dovuti alla scarsa manutenzione e ad interventi ordinari lesivi delle piante come avvenuto per l’eucalipto ubicato nella zona Aquila: molte zone del territorio comunale sono prive di alberature e conseguentemente appaiono degradate e prive di opportuna ombreggiatura”.

Così il gruppo consiliare di minoranza “Le Persone al Centro”, che ha depositato una mozione sulla tutela del patrimonio arboreo finalese e il verde pubblico cittadino.

“Ad oggi non esiste un piano di ripiantumazione comunale uniforme ma solo qualche ipotesi di intervento legate a singole aree circoscritte” aggiunge l’opposizione finalese, che ha richiamato anche il regolamento comunale del verde pubblico.

“La mozione vuole promuovere un’ampia discussione sull’argomento volta ad impegnare l’amministrazione comunale ad una fondamentale tutela del patrimonio arboreo finalese, ad adottare, sebbene non obbligatoria, la legge 10 del 2013 – che che obbliga i comuni sopra i 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni nuovo nato o adottato – e redigere un programma di ripiantumazione omogeneo e che possibilmente tenga conto delle varietà autoctone” conclude il gruppo “Le Persone al Centro”.