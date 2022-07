Tre notti bianche con musica live, buon cibo, laboratori e auto d’epoca: ecco cosa ci sarà a “Capo di Notte”

Albisola Superiore. Tre serate con musica, attività commerciali, e tanti punti ristoro aperti fino a tardi. Sono questi gli ingredienti di “Capo di Notte”, l’iniziativa nata dal Comune di Albisola Superiore, Ascom e con il coinvolgimento delle associazioni del territorio.

“Si tratta di una sesta edizione che si sviluppa dopo due anni di pandemia” è il commento dell’assessore Luca Ottonello. “Sentiamo il bisogno di ripartire – prosegue – e lo facciamo con tre serate ricche di eventi. Non c’è mezzo migliore per valorizzare il commercio e la cultura del territorio“.

La città così si anima di notte il 19, il 26 luglio e il 2 agosto con 19 punti ristoro (street food e vere e proprie cene al ristorante), musica dal vivo con artisti come Aldo Ascolese, Domenico Berta e Laura Marione considerato miglior gruppo interprete di Fabrizio De Andrè con più di cinque targhe raccolte; ma ancora Change, gruppo di quattro musicisti con il chitarrista cubano Jorge Frometa Arzuaga, Andrea Balestrini e tanti altri. Nella serata conclusiva in piazza della Scacchiera si terrà infine un concerto che vedrà dieci artisti emergenti del territorio che si faranno conoscere al grande pubblico con la loro musica.

“Quest’anno verranno allestiti anche laboratori creativi e artigianali per bambini, ragazzi e adulti – afferma Marcella Maffei di Ascom -. E avremo la partecipazione di giovani artisti che suoneranno per le vie di Albisola. Siamo felici di avere delle occasioni per coinvolgere anche i ragazzi”.

Ma non è finita qui: a impreziosire “Capo di Notte” ci sarà anche l’esposizione delle 500 d’epoca, esibizioni di danza a cura della scuola Arabesque, e Croceropoli, attività a cura della Croce Verde di Albisola per far conoscere ai più piccini le tecniche di primo soccorso.

In questa sesta edizione della manifestazione coinvolto anche il mondo della ceramica: in occasione di “Mangemmu in tu piattu” (il 2 agosto) i piatti unici in ceramica realizzati a mano dall’associazione Ceramisti saranno venduti nei 20 punti aderenti. Si tratterà di un piccolo souvenir della serata trascorsa ad Albisola. Infine, viene anche dato spazio alla moda: sul sagrato della chiesa Stella Maris si terrà anche una sfilata.