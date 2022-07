Tragedia a Sanremo: turista trovato morto in una intercapedine della strada

Sanremo. Era scomparso nella notte di ieri, dopo aver trascorso la serata con gli amici in una nota discoteca della zona. Poi si erano perse le sue tracce ed era stata denunciata la sua scomparsa. Oggi, intorno alle 17, sul lungomare di Corso Trento Trieste è stato ritrovato il suo corpo senza vita: un turista francese di 54 anni.

L’area del ritrovamento è stata delimitata dalla polizia per permettere ai vigili del fuoco di calarsi in un’intercapedine, a ridosso della pista ciclabile, in cui è stata rinvenuta la salma dell’uomo.

Le indagini del commissariato avevano preso il via questa mattina, con gli agenti che hanno setacciato i locali del lungomare in cerca di informazioni. Poco fa il triste rinvenimento. Sul posto anche i medici del 118.

Fonte: Riviera24