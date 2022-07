TPL Linea e “Jova Beach Party”, ecco orari e fermate del servizio navetta

Albenga/Villanova d’Albenga. Sono stati definiti gli ultimi dettagli organizzativi e pianificazioni tecniche per il Jova Beach Party 2022 di domenica 17 luglio a Villanova d’Albenga: TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con un ampio servizio di trasporto per il pubblico e gli spettatori.

L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Orari esatti, fermate, forme e modalità del servizio navetta sono stati delineati, dando la possibilità di raggiungere in maniera diretta e agevole l’area dell’evento musicale, grazie al parco mezzi messo a disposizione da TPL Linea.

Sono state definite le partenze e le fermate dalle aree indicate nel piano di viabilità e mobilità previsto per l’evento musicale: Albenga viale Martiri alla Foce, Albenga parcheggio Ipercoop, parcheggio Albenga Self, parcheggio Albenga zona casello autostradale e parcheggio Cisano sul Neva zona Mercatò, per arrivare poi alla zona di accesso all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga. Per il ritorno da Villanova d’Albenga i 20 autobus di TPL Linea saranno pronti per consentire il rientro degli spettatori.

L’azienda di trasporto ha lavorato in stretta sinergia con la società Trident Agency, che si occupa dell’organizzazione dei concerti del cantautore toscano, così come con gli enti preposti alla sicurezza e alla logistica.

Oltre a garantire il consueto servizio sulle linee di trasporto pubblico locale, TPL Linea attiverà, quindi, i bus navetta per i punti di raccolta e convogliare così gli spettatori all’entrata dell’Ippodromo dei Fiori. La programmazione prevede diverse corse con cadenza mirata sui flussi di arrivi e rientri del pubblico, anche secondo le analisi di movimentazione delle precedenti esibizioni.

“Per TPL Linea è motivo di orgoglio e soddisfazione essere partner di un grande evento musicale come il JOVA BEACH PARTY, con il nostro coinvolgimento diretto e fattivo sul servizio di bus navetta necessario per garantire un trasporto in sicurezza degli spettatori” affermano i vertici di TPL Linea.

“Dopo le ultime indicazioni ora possiamo presentare il servizio in tutti i suoi dettagli e darne ampia comunicazione e diffusione”.

“TPL Linea ha operato in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concerto e della sua sicurezza per rispondere alle esigenze di mobilità indicate, con numerosi collegamenti garantiti dai nostri autobus”.

“Questa partnership per il concerto di uno dei grandi big della nostra musica rappresenta un altro riconoscimento per l’azienda di trasporto savonese rispetto allo sviluppo di servizi navetta dedicati e settoriali: questo grazie allo stesso processo di rinnovamento del nostro parco mezzi e all’arrivo di nuovi bus agili e confortevoli, adatti a questa tipologia di trasferimento e spostamento” concludono i vertici di TPL Linea.

Non solo un parcheggio, ma accoglienza e servizi a Le Serre di Albenga per coloro che assisteranno al “Jova Beach Party” ad Albenga domenica 17 luglio. Dalle ore 8 il parcheggio superiore all’aperto (vedi foto) del centro commerciale del gruppo Coop Liguria sarà infatti dedicato esclusivamente ai possessori del biglietto del concerto: “Ad attenderli un servizio di accoglienza – precisa il direttore de “Le Serre”, Davide Teneggi – che spiegherà come usufruire del servizio bus navetta che partirà proprio davanti al nostro centro”.

“Consegneremo un volantino con tutte le modalità per riprendere l’auto anche al ritorno seguendo un percorso specifico visto che il parcheggio rimarrà aperto ad oltranza anche dopo la chiusura del centro commerciale. Alla fermata del bus al ritorno gli spettatori del concerto troveranno comunque una serie di pannelli che li aiuteranno ad accedere al parcheggio”.

DETTAGLI: Orari Navetta Jova Beach Party 2022 Ippodromo dei Fiori