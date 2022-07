Savona. Un’altra tappa, la quarta, del “Tour Sanità” di Giovanni Toti per verificare come proseguono i progetti finanziati dal Pnrr. Quella di oggi vede protagonisti prima l’ospedale San Paolo di Savona, dove il più volte annunciato Centro Ictus dovrebbe finalmente aprire i battenti a settembre, poi Pietra Ligure, dove Toti prima inaugurerà una nuova Tac al Santa Corona e a seguire incontrerà gli stakeholder presso il Teatro Moretti.

Una visita, quella di oggi, legata secondo Toti soprattutto alla necessità di “comunicare a tutti gli operatori del sistema quella che sarà una vera rivoluzione del sistema sanitario italiano, e dunque anche ligure. Con una massa di investimenti in miglioramento delle nostre strutture e in creazione di nuove, che oggi non esistono: penso agli ospedali di comunità, alle case di comunità e alle centrali operative territoriali. E con un ammodernamento tecnologico senza precedenti, fatto ovviamente da più investimenti: quelli diretti in sanità su strutture e tecnologia, quelli legati al Pnrr legati a digitalizzazione e case di comunità. Investimenti a cui nel savonese si aggiunge un piano straordinario legato al nuovo Santa Corona”.

Parallelamente a tutto questo, avverte, “dovrà marciare quella riforma della medicina territoriale e quella integrazione con il sistema ospedaliero in cui Regione Liguria, se mi concedete, è avanti“. E per sostenerlo snocciola alcuni esempi: “Da poco il direttore generale di Asl 2 Marco Damonte Prioli, insieme al direttore del San Martino, ha annunciato una collaborazione importante sui circuiti formativi con l’Università di Genova presso il Santa Corona. Come promesso stiamo per ultimare i lavori del Centro Ictus di Savona che si unisce a Neurologia. E poco più di una settimana fa eravamo a Cairo Montenotte a inaugurare il primo ‘ospedale di comunità’ della Liguria e, penso, d’Italia”.

Ora, avverte, la palla passa al Governo nazionale, che proprio oggi vive una giornata travagliata. “Occorre – spiega Toti – che porti avanti tutti i piani di riforma normativi e la contrattazione con gli operatori di sistema: penso in particolare al contratto dei medici di medicina generale, che poi saranno l’ossatura delle nuove strutture sanitarie territoriali”. Strutture, aggiunge, “che dovrebbero mettere in sicurezza i nostri ospedali anche da un uso ‘improprio’, come il fare supplenza rispetto alla medicina territoriale”.