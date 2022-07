Toti quarto governatore più amato, Marco Russo a Savona entra nella top ten dei sindaci

Liguria. “Altri sentono il peso del “governo”, Giovanni Toti no. Il gradimento del presidente della Liguria è in continua ascesa tra i liguri”.

Così la Lista Toti Liguria: “La ricerca del Sole 24 Ore lo vede al quarto posto nella classifica dei governatori più amati, ma soprattutto rileva un consenso dei cittadini ancora in crescita rispetto a due anni fa, un ulteriore 5% che si aggiunge a quel già straordinario 56% del giorno dell’ultima elezione”.

E proseguono: “La migliore risposta – che peraltro conferma l’esito delle elezioni appena svolte – a quanti provano invano a proporre narrazioni diverse circa il buon governo della Liguria”.

Infine concludono: “Un risultato frutto del grande lavoro del presidente Toti e di classi dirigenti serie, preparate, pragmatiche, refrattarie agli slogan e alle ricette semplicistiche senza inseguire il consenso facile, quello dei social, ma quello vero, che si costruisce giorno per giorno con capacità di decisione e cultura di governo”.

Nella Governance Poll elaborata come ogni anno dal quotidiano economico, anche la classifica dei sindaci: per Savona spicca il nono posto del primo cittadino Marco Russo, eletto nell’ottobre 2021, con un indice di gradimento del 58,5% e new entry nella top ten degli amministratori locali maggiormente apprezzati dai cittadini.

Nella graduatoria dello scorso anno la sindaca Ilaria Caprioglio era solo al 52esimo posto. E il sindaco savonese è in testa tra i colleghi liguri.