Ciclo dell’acqua, Assoutenti dopo l’incontro a Savona: “Armonizzare le tariffe e investire”

Savona. “Apprendiamo con vivo interesse dell’incontro dei sindaci a Savona, relativamente alla gestione unitaria del ciclo acquedottistico integrato. Se finalmente saranno sciolti i nodi che hanno fino ad oggi impedito un servizio unificato i primi a beneficiarne saranno gli utenti/consumatori. Ma, come prevedono le norme esistenti , sarà necessario elaborare un unico regolamento , unificare le tariffe , garantire la qualità e l’economicità del servizio. Al fine di garantire tutto ciò, sarà necessario un adeguato rapporto di collaborazione con l’utenza, rappresentata dalle Associazioni dei Consumatori legalmente riconosciute e che dovranno obbligatoriamente essere interpellate e coinvolte per la stesura della “carta di qualità del servizio idrico”. A dirlo è Gianluigi Taboga di Assoutenti Savona.

“Il percorso non è facile, ma comunque è necessario seguirlo – prosegue -. E’ previsto, nel caso sorgessero difficolta di rapporti con gli utenti, un procedimento di ‘conciliazione paritetica’ per redimere bonariamente eventuali controversie. Un passaggio molto delicato sarà quello di armonizzare le tariffe, riducendole a chi paga oltre la media ed aumentandole a chi paga al di sotto della media stessa, sia per l’acqua potabile che per la depurazione”.

“Occorreranno investimenti cospicui per adeguare il sistema di distribuzione dell’intera rete, ma anche in questo caso, occorrerà spalmare i costi tenendo conto dello stato di ogni ‘sistema di distretto’ riguardo a costi già sopportati da alcuni piuttosto che da altri”

“Capiamo che sarà un’operazione non indolore ma che, se affrontata con cognizione di causa, porterà vantaggi e sicurezza per tutti, in una prospettiva che anche per l’allarme siccità si preannuncia difficile ed impegnativa. Restiamo in attesa di essere convocati ,nel mentre porteremo il nostro contributo alla campagna di sensibilizzazione dei consumatori sull’uso corretto di un bene prezioso ed insostituibile quale è la risorsa idrica”, ha concluso Taboga.