Toti al San Paolo, Russo lo bacchetta: “Mi aspettavo concordasse la visita con me”. Toti: “Era invitato, occasione persa”

Savona. “Oggi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, viene in visita al San Paolo, evidentemente intendendo sottolineare l’importanza dell’ospedale della nostra città. Mi sarei aspettato che questa visita fosse stata concordata con il sindaco della città capoluogo dove si trova l’ospedale”. Inizia con queste parole la “tirata d’orecchie” che il primo cittadino di Savona, Marco Russo, riserva al governatore ligure in occasione del suo “Tour Sanità” nel savonese.

“Abbiamo più volte detto – ricorda Russo – che occorre un maggior coinvolgimento dei territori nella programmazione delle politiche sanitarie ospedaliere e territoriali. Questo mi pare un ulteriore segnale in senso contrario”.

“Peraltro – aggiunge – si dichiara che parte della visita riguarderà il Centro ictus. Nell’occasione, il presidente potrà constatare che, nonostante le reiterate promesse, questo non è ancora pronto, cosa di cui il territorio si era già accorto, nonostante gli annunci”.

“Dobbiamo ribadire che il ruolo del San Paolo è centrale e che, quindi, l’ospedale deve essere rafforzato e questo passa attraverso segni concreti e visibili che non possono essere ulteriormente differiti. Ci aspettiamo dunque che la nuova data di settembre sia definitiva, e che a questo si aggiungano gli altri segnali, lungamente attesi, a partire dal primario, dai medici e dal personale infermieristico per rendere operativo il Centro. Ci aspettiamo inoltre di essere finalmente coinvolti nella programmazione socio-sanitaria territoriale” conclude Russo.

Non si è fatta attendere la replica di Toti: “Spiace che il sindaco di Savona Marco Russo abbia perso un’occasione di confronto sui temi della città, soprattutto su uno così importante come quello della Sanità, per fare polemica dicendo peraltro una falsità visto che era stato invitato formalmente da Regione Liguria il 7 luglio. Allo stesso modo era stato invitato anche il sindaco di Pietra Ligure che infatti è presente agli incontri che si stanno svolgendo nella sua città. Non capiamo quindi quale sia il suo intento, se non quello di dare vita ad una sterile polemica”.