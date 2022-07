Tornano le serate d’autore a Ceriale: “Cultura e territorio modello di experience turistica”

Ceriale. Non potevano certo mancare, nell’estate dell’auspicato ritorno alla normalità, gli appuntamenti culturali di Ceriale che arricchiscono ancora il calendario di eventi e manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale per la stagione estiva 2022.

Grazie all’organizzazione della biblioteca comunale cerialese torna la rassegna “Il Segnalibro” – “Conosciamo gli autori”, con una serie di incontri che si terranno alle ore 21.00, nella sala consiliare del palazzo comunale, con la preziosa collaborazione della Mondadori Book Store.

Ecco il primo programma delle serate d’autore per il mese di luglio:

– 3 luglio – Maurizio Bupi Bracali presenterà il libro: “Oltre le fiamme. Le indagini dell’Ispettore Calcagno” – Edizioni del Delfino Moro.

– 6 luglio – Pier Paolo Cervone presenterà il libro: “La grande guerra dei nostri inviati” – Mursia Edizioni.

– 3 luglio – Lorenzo Beccati presenterà il libro: “Uno di meno” – Oligo Editore.

– 8 luglio – Nando Dalla Chiesa curatore del libro “Ostinati e contrari – Falcone e Borsellino -. La sfida alla mafia nelle parole di due grandi protagonisti” – Melampo Editore.

Oltre a queste date, sempre presso la sala consiliare del Comune, un altro appuntamento di riflessione e dibattito:

– 22 luglio – una conferenza dell’Ing. Enrico Lauretti dal titolo: “Identità del presente tra moderno e post moderno. Tracce”.

E ancora altre iniziative presso la Biblioteca Civica, con due “experience” ludiche dedicate alle famiglie e all’arte/tradizione culinaria che metterà alla prova, in maniera divertente e simpatica, grandi e piccini:

– 21 luglio – Laboratorio di cucina “Wow” per bambini;

– 28 luglio – Laboratorio di cucina “Wow” in coppia (genitore e bambino).

Altro evento culturale nel week end in arrivo la mostra fotografica “50 sfumature di natura”: inaugurazione sabato 2 luglio, alle ore 17 e 30, e resterà aperta al pubblico e ai visitatori fino al 16 luglio: location sarà “Casa Girardenghi” nel borgo di Peagna, sede della mostra (Orari – feriali: dalle 21.00 alle 23.00; sabato e domenica: dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 23.00) Per domenica 3 luglio proiezioni di filmati e materiale audio-video, alle ore 21.00.

A completare ancora tutta la programmazione gli eventi al museo paleontologico “Silvio Lai”, con la seconda stagione di iniziative e visite speciali organizzate per l’estate 2022 grazie al patrocinio del Comune di Ceriale: il “Summer Lab” del museo di Peagna presenta tre attività laboratoriali, “Voglio fare il paleontologo!”, Crea il tuo fossile” e “Esploratori notturni”. La prima nei sabato del 2, 9, 16, 23 e 30 luglio, alle ore 17.00. La seconda nelle domeniche del 3, 10, 17, 24 e 30 luglio, con inizio alle ore 10.00. Mentre la terza nei venerdì 8, 15, 22 e 29 luglio con inizio alle ore 21.00.

Il museo rappresenta una delle potenziali attrattive di rilancio nella promozione territoriale cerialese: vivere una esperienza unica alla scoperta del mondo dei fossili, la maggior parte proveniente dalla vicina riserva naturale del rio Torsero. Il museo è dotato, inoltre, di una sala conferenze, di un laboratorio e di una piccola biblioteca/emeroteca, oltre al giardino botanico che descrive l’evoluzione della flora terrestre.

E nell’estate cerialese sono in dirittura d’arrivo altre manifestazioni culturali per il mese di agosto, con l’amministrazione pronto ad un potenziamento del programma estivo per intrattenere, divertire e vivere il nostro territorio anche nel racconto letterario, artistico e musicale degli eventi in cartellone.

“Con il ritorno definitivo, almeno di spera, alla normalità post Covid, è obiettivo dell’amministrazione comunale proseguire nel sostegno e nella crescita delle nostre attività e manifestazioni culturali, di vario livello espressivo – afferma il sindaco Luigi Romano -. Non solo la ripresa delle rassegne che hanno caratterizzato negli anni Ceriale, ma anche una pianificazione integrata in grado di coinvolgere le stesse strutture presenti nel nostro territorio: a cominciare dalla nuova e moderna sala polivalente di via Primo Maggio e la stessa biblioteca comunale, arrivando fino a Casa Girardenghi e l’antica Libreria dell’associazione “Amici di Peagna”, tesoro di testi e manoscritti unico per la Liguria”.

“Lo sviluppo di un vero e proprio polo culturale, con la collaborazione e/o il coinvolgimento dello stesso settore scolastico, comincia a prendere forma unendo idee, progettualità e fattiva organizzazione con eventi e rassegne, il tutto in sinergia con il territorio e le componenti associative: questa linea amministrativa porterà ad una maggiore identificazione di Ceriale e del suo interesse come destinazione turistica” conclude il sindaco Romano.