Taxi, Mai e Piana (Lega): “Tenuta sociale a rischio, governo si dimostri saggio”

Liguria. “La Lega auspica che il Governo, dopo il rinvio della discussione a lunedì, dimostri la saggezza necessaria stralciando l’art.10 del ddl Concorrenza”. A dirlo in una nota il Capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai e il consigliere regionale Alessio Piana in merito alla protesta dei taxisti.

“Non lo chiede l’Europa e non è previsto dal Pnrr – spiegano i due consiglieri -. Il timore è che dietro all’art 10 si celino gli interessi delle multinazionali straniere contro un servizio di pubblica utilità e anche di presidio del territorio in un momento in cui anche la tenuta sociale è a forte rischio”.

“La Lega ha presentato un Odg per chiedere alla Regione Liguria di attivarsi presso la conferenza Stato Regioni per sostenere lo stralcio dell’art. 10 e l’approvazione dei decreti attuativi della legge del 2019”, hanno concluso.