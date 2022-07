Tanti eventi questo weekend nel savonese: grandi personaggi della tv, sagre, mercati e festival da non perdere

Savona. In arrivo un weekend ricco di eventi per trascorrere un po’ di tempo all’insegna della cultura, dello sport, del buon cibo e per stare in buona compagnia.

Tanti i festival che popolano le principali città del savonese, portando sul palco grandi personaggi della televisione come Carmelo Abbate, Giuseppe Paternò Raddusa, Antonio Caprarica, Ilaria Gaspari e Gad Lerner. Ma ancora sagre, occasioni per stare nella natura divertendosi e per fare shopping all’aria aperta.

ULTIMA “PUNTATA” DEL FESTIVAL AG NOIR AD ANDORA

Ma andiamo nel dettaglio. Sabato 9 luglio chiude in bellezza il Festival Ag Noir di Andora, la rassegna estiva iniziata martedì 5 luglio e che ha visto tanti personaggi della televisione sul palco andorese, tra cui l’attrice Veronica Pivetti, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e la criminologa Roberta Bruzzone. Per quest’ultima serata saranno protagonisti Christine Enrile Carmelo Abbate, giornalista, scrittore, opinionista di “Quarto Grado” e altri programmi sia Mediaset sia Rai, seguirà l’incontro con Giuseppe Paternò Raddusa, autore e responsabile editoriale della piattaforma di podcast “Gli Ascoltabili”, oltre essere firma di diverse serie in audio di grande successo. Nel corso della serata sarà possibile anche gustare buon cibo.

A SAVONA ANTONIO CAPRARICA CI PORTA DENTRO LA FAMIGLIA WINDSOR

Sabato un altro personaggio del grande schermo arriverà a Savona, in occasione del festival Parole ubikate in mare, e porterà sul palco la famiglia reale dei Windsor. Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, in piazza Sisto IV, presenterà il suo libro “William & Harry”, l’ultimo capitolo dell’avvincente saga dei Windsor che vede i due fratelli “da inseparabili a nemici”. L’opera si insinua nel complicato vincolo di affetto e parentela che ha saldato le vite dei due principi, l’uno destinato al trono e l’altro al ruolo di ‘erede di scorta’.

AD “ALBENGA RACCONTA” ILARIA GASPARI E GAD LERNER

Sabato 9 ultima giornata anche del festival culturale “Albenga Racconta“. Terminerà nella centrale Piazza San Michele, sotto le torri alle 17 con l’autrice e filosofa Ilaria Gaspari e il suo “Vita segreta delle emozioni” (Einaudi), un viaggio emotivo attraverso gli stati d’animo che segnano l’esistenza umana, mentre alle 18.30 Gad Lerner, tra i più stimati giornalisti italiani, presenta “Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana” (Feltrinelli), una sorta di corsa contro il tempo per dare voce a donne e uomini che nel 1943 erano giovanissimi, adolescenti o persino bambini. La sera alle 21.30 “Albenga Racconta” chiude la sua seconda edizione con il noto giornalista e scrittore Michele Serra che, per la prima volta nell’ambito di una rassegna culturale, si presenta insieme al famoso illustratore di libri per ragazzi Alessandro Sanna. “Osso, anche i cani sognano” (Feltrinelli) è il libro che presenteranno per l’occasione.

UN FINE SETTIMANA NELLA NATURA: MUSICA E BUON CIBO NEL PARCO ASINOLLA

Per gli appassionati di natura, il parco Asinolla di Pietra Ligure ha organizzato un fine settimana tra musica live, buon cibo e attività ludiche. Sabato ci sarà il nuovo appuntamento con i format del Family Experience, che prevedono attività ludiche con asini e cavalli con la guida dello staff del parco. In particolare alle ore 16 si terrà l’iniziativa Fun4Kids, mentre alle 17 Sport4Fun con slowtrekking, passeggiate assieme agli amici asinelli nei sentieri dell’entroterra. Alla sera sono previste inoltre grigliate e specialità gastronomiche. Non manca poi l’appuntamento con la musica: per la rassegna Asinolla Summer Night si terrà il concerto dei “Texas Jokers” con le loro sonorità rock, country and blues.

TORNA IL FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI

Al via la nuova edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi. In particolare, sabato e domenica si apre con lo spettacolo “Il sequestro” che vede protagonisti Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti. Al centro le vicende di un mercato rionale che rischia la chiusura. Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, fra cui la sua, il buon Paolo decide di sequestrare il giovane Angelo, figlio della ministra che si accinge a firmare il decreto. Non ha però fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica, né considerato l’ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantisce un’inarrestabile serie di equivoci esilaranti e fraintendimenti.

A NOLI SI CELEBRA IL SANTO PATRONO

Sabato e domenica grande festa a Noli. Si terranno i festeggiamenti per il Santo Patrono Eugenio. Tante le occasioni per celebrarlo: concerti, stand sulla passeggiata e nel borgo, l’apertura del castello, incontri con autori, messe ed escursioni. Tutti gli eventi qui.

ALTRA TAPPA DEL MERCATO RIVIERA DELLE PALME: QUESTA VOLTA A PIETRA LIGURE

Domenica 10 luglio torna anche l’atteso Mercato Riviera delle Palme e, questo fine settimana, anima Pietra Ligure. Dalle 8 alle 19.30 viale della Repubblica si popolerà di bancarelle che offriranno tante occasioni per trascorrere una giornata all’aria aperta e fare shopping nella splendida cornice della città di mare. Abbigliamento, accessori moda e golosità enogastronomiche accompagneranno tutto il mercato: ingredienti che sapranno accontentare tutte le età.

APPUNTAMENTO PER WALKERS E RUNNERS CON LA CHICCHIRICCHI’ RUN

Domenica, sempre a Pietra Ligure, per gli appassionati di corsa e camminata si terrà la Chicchiricchì Run, l’allenamento di gruppo che dal 2014 accompagna appassionati e atleti in una prova senza classifica e cronometro, aperta sia ai walkers (6 km circa) sia ai runners (8 km circa) a diverse andature. L’appuntamento é in Piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure con le iscrizioni a partire dalle ore 7 e la partenza alle ore 8. La partecipazione é ad offerta libera per il Progetto Socializzazione e Benessere. Al termine sarà offerto un ristoro a tutti i partecipanti.

LA SAGRA DEL FRITTO MISTO… DI CAMPAGNA A CASTELBIANCO

Chiudiamo con due sagre. A Castelbianco sabato e domenica appuntamento con la “Sagra del Fritto Misto… di Campagna”. Un’occasione per gustare buon cibo e divertirsi in compagnia. Il tutto inizierà sabato alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici con degustazione di succulenti preparazioni culinarie. La serata prevede anche tanta musica per ballare con l’orchestra “Cristian e la Luna Nueva Band”. L’indomani, domenica 10 luglio, alla stessa ora apertura degli stand gastronomici, a seguire serata danzante con l’orchestra “Rossella”. Nelle due serate tante le occasioni divertenti anche per i bambini: sono infatti previsti trucca bimbi, giochi di magia, gonfiabili e tanto altro.

SAGRA DEI RAVIOLI A SEGNO

Infine, nella frazione vadese di Segno, sabato e domenica torna, dopo due anni di assenza causa pandemia, la Sagra dei Ravioli. Protagonisti, ovviamente, i ravioli: al ragù e al burro e salvia che sempre più riscuotono successo e apprezzamento. Sarà inoltre possibile gustare altri piatti: la polenta al ragù, ai funghi o ai formaggi; la buridda di stoccafisso; la porchetta; costine, braciole, salsiccia e rostelle (il tutto alla brace); e, le immancabili focaccette; il tutto innaffiato da ottimi vini piemontesi e liguri.

