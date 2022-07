Tanti eventi di qualità questo weekend nel savonese tra Jova Beach Party, incontri con autori, mostre e spettacoli teatrali

Savona. Quello che stiamo per assaporare è un fine settimana che si preannuncia carico di eventi di altissima qualità. In primis, ci sarà l’attesissimo Jova Beach Party che domenica 17 luglio porterà a Villanova d’Albenga il grande Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

All’Ippodromo dei Fiori a partire dalle 14.30 si darà il via all’evento più atteso dell’estate. Un’attesa prolungata considerando che, nel 2019, a causa di una forte mareggiata che aveva eroso la spiaggia di Albenga, Jovanotti aveva rinunciato allo show in Liguria.

Due anni dopo, con una nuova location, la cittadina del ponente ligure è pronta a ospitare la grande festa. Il debutto del Jova Beach Party 2022 è stato a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio, ma lo show colorato è poi proseguito con tante altre tappe.

In questa occasione si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare. A Villanova non ci saranno 3 palchi, ma solo uno. Ed alle sue spalle sarà allestita una zona destinata ad ospitare alcuni parcheggi oltre alle aree dedicate a food&beverage e merchandising.

Ma nel corso di questa tappa estiva che tocca anche il savonese, una sorpresa, quella di un altro super ospite che salirà sul palco insieme al noto cantautore. Secondo alcune indiscrezioni Gianna Nannini potrebbe essere al fianco dell’artista romano, ma per il momento tutto è ancora top secret.

Ma saranno tanti altri gli eventi che animeranno il weekend in provincia di Savona. Scopriamoli.

LA TRAGEDIE DE CARMEN A SAVONA

Per gli amanti del teatro, l’Opera Giocosa di Savona propone, sabato 16 luglio sul Priamar, la lettura rivoluzionaria del capolavoro di Bizet con cui Peter Brook sparigliò le regole del teatro. La tragédie de Carmen di Peter Brook con la regia di Serena Sinigaglia rappresenterà un evento a suo modo storico. A poche settimane dalla sua scomparsa, verrà esaltato il talento rivoluzionario dello stesso Brook che, dell’opera di Bizet, fece nel novembre 1981, al Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi, un adattamento che donò al celeberrimo melodramma bizetiano una potenza nuova e totalmente innovatrice.

PAROLE UBIKATE IN MARE: SUL PALCO L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA

Domenica altro appuntamento con il festival letterario estivo “Parole ubikate in mare”. Sarà l’immunologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola a essere sul palco allestito in Piazza Sisto IV, a Savona. Presenterà il suo ultimo libro “Il sesso è (quasi) tutto”. In questo saggio, edito Feltrinelli, l’esperta guida alla scoperta di una medicina attenta alle differenze fisiologiche legate al sesso ma anche alle conseguenze che le disparità di genere esercitano sulla salute. “Fare la rivoluzione – scrive Viola – significa avere occhi nuovi per guardare noi stessi e il resto del mondo. Occhi nuovi per riconoscere le differenze che contano. E per dare loro valore”.

A BORGHETTO LO SCRITTORE E GIORNALISTA FEDERICO RAMPINI

Un altro scrittore importante presenterà il suo libro domenica. A Borghetto Santo Spirito in occasione del terzo appuntamento con la rassegna “Serate d’Autore” il giornalista Federico Rampini presenterà “America. Viaggio alla riscoperta di un paese”. L’autore, oltre presentare il suo ultimo saggio, verrà intervistato da Graziella Frasca Gallo e sollecitato a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera.

A NOLI UN VIAGGIO POETICO IN SARDEGNA ATTRAVERSO LA MUSICA

Domenica ci sarà anche un altro interessante appuntamento con il “Noli musica festival”, giunto alla sua XIII edizione: durante la serata vedrà protagonisti due artisti della musica sarda, si tratta della cantante Elena Ledda e del musicista e compositore Mauro Palmas. Entrambi accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio poetico alla scoperta della Sardegna.

AD ALBENGA LA MOSTRA DI SABINO GALANTE

Ad Albenga, durante il weekend sarà visitabile la mostra “Ad Sidera” di Sabino Galante e sarà ospitata in alcuni dei luoghi più iconici del centro storico: la sede Ucai, la Torre Civica e il Museo Civico di Albenga. L’artista invita il pubblico a compiere un vero e proprio viaggio tra le stelle, i colori, l’arte e la storia. La guida che accompagnerà i visitatori sarà Wall-E Sofà, una rielaborazione personale del personaggio Disney. Quasi 30 opere testimoniano questo percorso che si snoderà in tre sezioni, tutte riconducibili al ciclo Ad Sidera.

AL PARCO ASINOLLA UN WEEKEND A CONTATTO CON LA NATURA

Al Parco Asinolla di Pietra Ligure sarà un altro weekend ricco di attività all’aria aperta e a contatto con la natura. Sabato 16 luglio nuovo appuntamento con i format del Family Experience: in questa occasione sarà possibile effettuare attività ludiche con asini e cavalli, grazie alla presenza dello staff attento del parco. Non mancherà il buon cibo: sabato sera il pubblico potrà godere delle grigliate di carne e pesce con il servizio di ristorazione “Il vagabondo”.

A VALLEGGIA IL FESTIVAL DEI GIOCHI DI STRADA

Infine, a Valleggia si terrà la nona edizione del Festival dei giochi antichi e di strada. Sarà un evento caratterizzato da divertimento per grandi e piccoli, musica, tradizioni da riscoprire, un gustoso menù enogastronomico e l’immancabile ambientazione che conduce nei mitici anni ‘50, a colpi di boogie, swing e ovviamente Rock’n Roll. Il tutto nel campo sportivo.

Questi sono solo alcuni degli eventi che animeranno il savonese questo weekend. Per scoprirli tutti, visita la sezione Eventi di IVG.it.