Sventola la Bandiera Blu sul Molo di Celle, il sindaco Mordeglia: “Orgoglio, frutto di un lavoro attento”

Celle Ligure. Blu come il mare che osserva dall’alto del Molo, il vessillo che certifica la qualità del mare. Cerimonia ieri sera con i cittadini e le autorità per la ventinovesima Bandiera Blu della Fee, risultato che premia le politiche ambientali adottate nel corso degli anni dal Comune, dai cellesi e da chi opera sul territorio. Confermato il vessillo anche per l’approdo turistico di Cala Cravieu.

“Ormai da tantissimi anni la Bandiera Blu sventola su Celle – afferma il sindaco Caterina Mordeglia – è sinonimo della corretta gestione dell’ambiente, nel verificare che i parametri siano sempre perfettamente corretti. Un traguardo raggiunto grazie anche ai Bagni Marini e all’approdo turistico che collaborano al suo ottenimento”. E questa è anche la prima Bandiera Blu con il porto nuovo, recentemente inaugurato.

“Il vessillo significa anche accoglienza, servizi e qualità – sottolinea Massimo Barindelli, presidente del porticciolo di Cala Cravieu – una collaborazione tra le istituzioni per migliorare sempre di più”.