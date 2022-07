Super ospite al “Jova Party”: in pole Gianna Nannini, ma c’è chi pensa a Blanco e chi sogna Celentano

Villanova d’Albenga. “Sarà Gianna Nannini il super ospite della tappa di Villanova d’Albenga del Jova Beach Party”. “Da quanto ne so io, ci sarà Blanco”. E ancora, l’ipotesi “molleggiata”: “La sorpresa, alla fine, sarà Adriano Celentano”.

Sono passate appena una manciata di ore dall’annuncio del manager di Jovanotti e produttore del Jova Beach Party Maurizio Salvadori in conferenza stampa. “Domenica ci sarà un super ospite il cui nome non lo potete nemmeno immaginare”, ha dichiarato.

Poche parole, nessuna certezza, ma sono state sufficienti per accendere i sogni e le speranze dei fans. In men che non si dica, infatti, è partito, in particolare via social, un vero e proprio “toto-ospite”.

Il nome più gettonato, in queste battute iniziali, parrebbe essere quello di Gianna Nannini, che al momento potremmo collocare idealmente in pole position. Sono spuntati anche i nomi di Adriano Celentano e Blanco, ma è praticamente certo che le ipotesi raddoppieranno, come minimo, tra oggi a domani.

Per ora, infatti, lo ribadiamo, non c’è nessuna conferma. Gli organizzatori, i Comuni di Villanova e Albenga, Trident e il management di Jovanotti, hanno la bocca cucita in merito e si sono limitati a ricordare che “ogni tappa può vantare la presenza di numerosi ospiti a sorpresa, ma l’unico modo per sapere quali è recarsi direttamente al concerto per scoprirlo live, nel corso dell’evento”.