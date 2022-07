Sup, Sara Oddera e Paolo Nardini a Ginevra per l’Alpine Lake Tour

Ginevra. Domenica 3 luglio si è svolta la Tropical Race, gara di stand up paddle del circuito francese Alpine Lake Tour. Si è tenuta in Svizzera, a Ginevra, ed i portacolori italiani del Sup Team Savona hanno portato a casa rispettivamente un quinto posto Sara Oddera e un sedicesimo posto Paolo Nardini.

È stata una gara molto impegnativa, di 11 chilometri, nella quale Sara ha visto sfumare il podio per un problema al quarto chilometro di gara, quando le alghe hanno rallentato la corsa dell’atleta del Sup Team Savona che è stata costretta a scendere in acqua per rimuoverle dalla pinna. Nonostante tutto, per lei un buon quinto posto dietro ad atlete di livello.

Oddera e Nardini continuano la preparazione in vista del Mondiale ICF che si terrà a Gdynia, in Polonia.

Alcune immagini della giornata