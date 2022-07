Successo per “Porto Sotto Le Stelle”: dal sogno al trionfo, la medaglia olimpica Tita conquista il pubblico

Andora. Successo per la prima serata della seconda edizione di “Porto Sotto Le Stelle”, che ha trasformato idealmente Andora, per una sera, nella capitale della vela. Proprio così perchè nella splendida e suggestiva cornice del molo sottoflutto del porto turistico, tra le barche che sembrano danzare sull’acqua mentre il sole tramonta, si sono radunate alcuni dei principali attori di questo magnifico sport.

Pian piano le stelle hanno cominciato a popolare il cielo sull’approdo andorese, e il pubblico, accorso numeroso, ha accolto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, gli olimpionici e tecnici federali Giorgio Poggi e Gianfranco Sibello.

Ma i veri protagonisti della serata, condotta magistralmente da Fabio Colivicchi, direttore di Saily.it, collaboratore della trasmissione Rai Linea Blu e per 20 anni ufficio stampa della Federazione Italiana Vela, e da Monica Napoletano, ufficio stampa del Comune di Andora, sono stati Ruggero Tita e (in collegamento) Caterina Banti.

I due giovani velisti, insieme, hanno riportato dopo 21 anni un Oro Olimpico alla vela Italiana e hanno ripercorso la loro impresa, dal sogno al trionfo, nel corso della serata. Nell’occasione, Tita ha anche presentato il suo libro “Foil” (ed. Nutrimenti Mare) scritto proprio con Fabio Colivicchi in cui sono ripercorsi la formazione, i successi e i progetti dell’atleta delle Fiamme Gialle che è nel team di Luna Rossa.

“Foil” è il racconto in soggettiva dell’evoluzione di un atleta, dall’infanzia fino a Tokyo e Luna Rossa, che ben dimostra che salire sul gradino più alto del podio Olimpico non sia un risultato fortuito, ma frutto di talento, volontà, orgoglio e determinazione guidate da una passione che però non lascia nulla al caso.

La serata è stata anche l’occasione per rendere omaggio al futuro della vela che vede barche alzarsi e volare sulle onde. Una vela acrobatica di cui Tita, da sempre appassionato di sport estremi, è fra i rappresentanti nel mondo.

FRANCESCO ETTORRE: “FELICI ED EMOZIONATI DI ESSERE AD ANDORA”

“È davvero bello ed emozionante poter parlare della medaglia d’oro che è stata per noi la ciliegina sulla torta di una Olimpiade bellissima. Erano tantissimi anni che non arrivava una medaglia alle Olimpiadi, soprattutto una del colore più pregiato. Poter parlare oggi e far conoscere quello che c’è dietro un ragazzo e come cambia la vita di un atleta dopo una medaglia è importante. Siamo veramente felici come Federazione di essere stati inviati e siamo qui davvero con estremo piacere”.

RUGGERO TITA: “CON LAVORO E DEDIZIONE HO TRASFORMATO LA MIA PASSIONE IN UN LAVORO”

“Il mio obiettivo è cercare di avvicinare più possibile i giovani al mare: è una cosa in cui io credo tanto e penso che noi italiani siamo spesso concentrati a guardare quello che abbiamo nell’entroterra, ma abbiamo delle coste fantastiche e spesso le apprezziamo troppo poco. L’idea è quella di cercare di coinvolgere sempre di più il grande pubblico verso il mare e la vela e far sì che proprio la vela esca un po’ da questo ruolo di nicchia che è considerato, una sorta di sport elitario. Vogliamo allargare la base e farlo diventare uno sport per tutti”.

“Sicuramente il duro lavoro è un elemento fondamentale, la dedizione in quello che si fa spesso ci permette di non percepire realmente tutti i sacrifici che facciamo. Io sono stato davvero fortunato perché sono riuscito a trasformare la mia più grande passione in un lavoro. E ogni giorno, quando vado in acqua, questo mi riempie di gioia. Il consiglio è di mettersi sempre in gioco, divertirsi e, di conseguenza, trovare godimento in tutto quello che si fa”.

FABRIZIO DE NICOLA: “TITA UN ESEMPIO , ORGOGLIOSI DI AVERLO QUI”

“Ci troviamo a rinnovare quello che è un appuntamento (Porto Sotto Le Stelle) che è partito l’anno scorso. E in questa edizione lo facciamo con un parterre davvero d’eccezione: abbiamo la prima ed unica uscita in Liguria della medaglia olimpica ottenuta dopo 21 anni e la quarta in 120 anni di giochi olimpici per l’Italia e siamo molto orgogliosi di avere Ruggero Tito qui ad Andora. Un esempio per tanti giovani e tutti coloro che si avvicinano al fantastico mondo della vela”.

IL CONSIGLIERE SIMONETTA: “IL NOSTRO COMUNE PUNTERà SEMPRE DI Più SULLA VELA”

“Siamo onorati di ospitare Tita ed Ettorre. Da giovanissimo Tita ha vinto una regata proprio ad Andora, probabilmente è stato proprio quello il punto di lancio che lo ha spinto a puntare forte sulla vela e di questo non possiamo che essere orgogliosi. Tita è un esempio per molti atleti. L’obiettivo di Andora è puntare sempre di più sulla vela: cercheremo di creare le condizioni perché tanti altri grandi campioni e atleti possano scegliere Andora come sede per gli allenamenti”

SIBELLO & POGGI: “QUI SIAMO CRESCIUTI E CI SIAMO ALLENATI. ANDORA LOCATION IDEALE PER LO SPORT”

Sibello: “Nel 2004, qui ad Andora, feci alcune prove per le Olimpiadi di Atene 2004. Io sono di Alassio quindi questo porto lo conosce bene ed è ancora più bello ritrovarsi qua per festeggiare un mio atleta delle Fiamme Gialle, oro olimpico. Siamo davvero orgogliosi di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in Federazione”

Poggi: “Anche io sono di qua, di Albenga, e ad Andora sono cresciuto facendo tantissimi allenamenti con Diego Negri, in laser, per le Olimpiadi di Atene 2004. Conosciamo benissimo il posto ed è bellissimo ripercorrere quello che è stato il nostro percorso, poter dire ai ragazzi giovani che ci sono le opportunità della vela e festeggiare Ruggero per la splendida vittoria ottenuta a Tokyo”

GLI SPONSOR DELL’EVENTO

L’A.M.A. organizza la manifestazione con il sostegno di strutture locali che hanno deciso di aderire al progetto attraverso un bando, garantendo promozione e ospitalità ai protagonisti delle serate. Si tratta di OPS group, l’Hotel Lungomare, l’Hotel Moresco, l’Hotel Garden, il Ristorante Rocce di Pianamare, Peq Agri, Cascina Praié e Frantoio Fratelli Morro. Presente alla serata, la libreria Squilibri per il firmacopie.