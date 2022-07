Stellanello, auto in fiamme all’alba e l’incendio si propaga al bosco: intervento dei vigili del fuoco

Stellanello. Allarme incendio a Stellanello. È scattato alle prime ore dell’alba, intorno alle 5. Stando a quanto riferito a prendere fuoco, per cause in via di accertamento (tra le ipotesi anche quella dolosa), è stata un’auto, in località Canneto.

Le fiamme hanno avvolto velocemente il veicolo e si sono propagate anche al vicino bosco.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere e a domare il rogo. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica.

L’auto è andata completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri forestali, impegnati nelle indagini per capire le cause dell’incendio e per risalire all’identità degli eventuali responsabili.