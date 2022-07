Stava lavorando in un tombino quando è stato travolto da un’auto: operaio in codice rosso al Santa Corona

Pietra Ligure. Stava lavorando in un tombino, quando è stato travolto da un’auto: l’incidente è avvenuto questa mattina in via Castellari a Pietra Ligure, in un un cantiere privato.

Sul posto sono subito giunti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118 che hanno prestato le prime cure all’operaio, un uomo di 50 anni: durante l’intervento era cosciente, ma a causa dell’impatto ha riportato diverse ferite ed escoriazioni. Si è quindi deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Di tutti i rilievi del caso se sta occupando la polizia locale che è dovrà accertarsi come possa essere accaduto l’incidente e se il cantiere era adeguatamente segnalato.