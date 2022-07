‘Spotorno che vorrei’ presenta interpellanza: “Mancata cura e manutenzione delle periferie, erba incolta e sporcizia”

Spotorno. Decoro di piazze e parchi centrali e periferie è l’oggetto dell’interpellanza presentata dai consiglieri del gruppo “Noi per Spotorno che vorrei” Salvatore Massimo Spiga e Francesco Pendola.

“Siamo stati contattati da diverse famiglie spotornesi e da turisti lamentando quanto sopra esposto, malgrado le già molte segnalazioni via social della situazione”, hanno spiegato nel testo dell’interpellanza.

E elencano i punti critici che portano all’attenzione del sindaco e dell’assessore competente: “In piazza Rizzo, nonostante recenti lavori di ‘presunta’ riqualificazione, la seduta perimetrale delle aiuole è ancora dissestata in più parti. Si segnala, inoltre, una totale assenza di aree erbose o floreali, con tutta la superficie delle aiuole ridotte ad un manto terroso e sporco. Il parco a fianco a Villa Ombrosa è spesso teatro di festini notturni che arrecano disturbo ai residenti per schiamazzi. Le fontane dei giardini Centrali sono ormai pietraie, con inseriti brutti vasi in plastica e contornati da vegetazione incolta e lasciata all’incuria”.

Sulla raccolta rifiuti sottolineano: “Manca un numero adeguato di bidoncini per immondizia, necessari in luoghi di ritrovo come i parchi pubblici e nel paese in generale, soprattutto durante la stagione estiva. Frequentemente, ed in varie zone del paese, si trovano bidoni ribaltati sulla strada, durante la notte, dai cinghiali creando pericolo per i cittadini che si recano a gettare l’immondizia ed alle vetture o moto che percorrono quelle strade al mattino”.

E incalzano la giunta: “Come mai in 5 anni di amministrazione non è stata messa mano alla gestione e riqualificazione incisiva dei parchi? Malgrado il divieto per l’accesso dei cani nelle aiuole, sono presenti varie deiezioni degli stessi, sarà previsto un maggior controllo in futuro? E’ prevista una riqualificazione urgente della piazze e parchi in vista della stagione estiva?”