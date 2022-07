Spotornese: Luca Calcagno è il nuovo coordinatore dell’area tecnica, Federico Dorigo il nuovo mister

Spotornese: Luca Calcagno cambia ruolo, sarà Coordinatore dell’Area Tecnica, è Federico Dorigo il nuovo tecnico bianco-azzurro.

La Spotornese Calcio comunica che Luca Calcagno, per motivi personali dell’ultima ora, non potrà guidare la squadra nella prossima stagione sportiva, entra ufficialmente nel tavolo tecnico di cui fanno già parte Massimo Peluffo in qualità di Direttore Generale e Luca Lasio come Direttore Sportivo con un progetto sportivo di durata biennale.

La sua sarà una coordinazione dell’area tecnica, che lo vedrà relazionarsi quotidianamente con tutti i tecnici del comprensorio bianco -azzurro, tra cui i tecnici della squadra a 11, i tecnici della squadra a 5 e i tecnici della scuola calcio prossima a partire dopo il gran successo dello “Spoturnito Camp” appena concluso.

Sarà l’ex capitano bianco-azzurro, Federico Dorigo a prendere la guida della squadra rivelazione dello scorso campionato di seconda categoria, al suo fianco ci sarà Davide Ferraro, tecnico molto preparato ed ex collaboratore di Alessio Bresci nella Priamar la scorsa stagione.

Sulla scelta di Dorigo, per il tavolo tecnico, fresco della “new entry” Calcagno, hanno pesato molto la passione per questi colori, la spotornesitá, la conoscenza profonda del gruppo squadra e l’importante percorso formativo che ha compiuto negli ultimi anni con il settore giovanile del Genoa, lavorando a contatto con tecnici di primissimo livello.

L’intero direttivo della Spotornese, augura a Federico e a Davide un buon lavoro ed una rosea carriera da tecnici.

Nei giorni scorsi, inoltre, alcune testate giornalistiche e voci attendibili hanno trapelato la possibilità di un ripescaggio in Prima Categoria(grazie alla buonissima posizione in graduatoria) e viste le incertezze sul futuro di alcune società del ponente. Situazione che la società accoglierebbe con grande entusiasmo e che grazie all’impegno del tavolo tecnico proverebbe a farsi trovare pronta ed organizzata ai nastri di partenza.