Spostamento mercato settimanale Savona: a luglio delibera in consiglio, a novembre banchi in via Paleocapa

Savona. Si è tenuta giovedì pomeriggio la riunione formale con gli stakeholders coinvolti nello spostamento del mercato settimanale del lunedì a Savona. Secondo le stime degli uffici, la nuova sistemazione sarà realtà da novembre. Le vie interessate sono prevalentemente via Paleocapa, esclusa piazza Mameli, e corso Italia e alcune vie trasversali.

Dopo gli incontri informali voluti dal vicesindaco e asssessore al Commercio Elisa Di Padova per trovare una soluzione condivisa da tutti gli operatori, la delibera sta per approdare in giunta, poi in commissione e successivamente in consiglio comunale (a fine luglio).

Soddisfatta il vicesindaco Di Padova dopo l’incontro con le associazioni di categoria: “Una bella atmosfera di dialogo e collaborazione. Tutti sono consapevoli che il mercato nel cuore della città ha un impatto notevoole e che quindi sia necessaria collaborazione”.

Gli incontri tra il Comune e gli stakeholders erano iniziati a gennaio e ora, dopo “aver trovato una soluzione condivisa” e aver ottenuto l’ok della polizia locale per le variazioni alla viabilità, si intravede la luce con il trasferimento dei banchi in via Paleocapa e corso Italia.

L’amministrazione Caprioglio aveva approvato lo spostamento solo di alcuni banchi sollevando le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale. Russo lo aveva detto da subito e il primo atto è stato bloccare lo spostamento previsto dalla giunta precedente: “La collocazione attuale non va bene perchè è troppo dispersiva e genera malcoltento tra i soggetti coinvolti – ha detto ancora ieri sera -, per questo abbiamo deciso di cambiare ‘sede'”. Necessariamente, almeno al momento, i banchi saranno in centro perchè non c’è un’area mercatale – ha ricordato Russo – ma c’è l’intenzione di individuarne una.