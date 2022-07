Spiaggia Punta Prodani, guardie giurate per controllare l’area. Bianchini: “Risorse sottratte ai servizi”

Bergeggi. “Il sindaco Arboscello le decisioni le prendeva senza consultare nessuno, ed il nessuno sono io, tanto è vero che all’ennesima decisione (pacchetto preconfezionato) di cooptare un assessore esterno quando era in fase di lasciare il Comune per andare in Regione, mi sono veramente indignata, ed ho rimesso deleghe spiegando per bene le motivazioni”.

A dichiararlo è il consigliere di opposizione Alice Bianchini che replica alle parole del sindaco Rebagliati, che ieri ha sottolineato: “Lascia stupiti ricevere critiche proprio da chi fino a un anno fa e per oltre dieci anni è stata in maggioranza, condividendo scelte come quelle riguardanti la spiaggia di Punta Prodani”.

Al centro del dibattito, infatti, proprio la spiaggia, quest’anno inaccessibile al pubblico a causa di problemi di sicurezza. Divieto che però non viene rispettato dai bagnanti, così l’amministrazione ha deciso di optare per l’utilizzo di guardie giurate che controllino l’area. Scelta che non convince Bianchini.

“I problemi della spiaggia di Punta Prodani sono ultra-decennali, ma non si sono mai voluti risolvere, eppure le soluzioni si potevano trovare” sottolinea il consigliere che poi risponde al primo cittadino: “Per quanto riguarda l’assurdità che io pretenderei un esercito, faccio presente che l’esercito lo stanno mettendo loro, se pagano persone per guardare la spiaggia, con risorse che vengono sottratte ai servizi per cittadini e turisti”.

“Forse, e lo dico con rammarico, bastava avere più lungimiranza nel tempo, e non improvvisazione. Lo stiamo vedendo in ogni cosa, nella manutenzione del verde, delle strade etc., come e soprattutto nel fatto che molti Comuni in Liguria hanno preso fondi regionali e del Pnnr per risolvere problemi decennali, tranne Bergeggi, che ha ritenuto opportuno non programmare mai progetti per il futuro”.

“Non ultimo per importanza – conclude Bianchini – l’assurdo silenzio del sindaco che sta ancora valutando forse, in merito al Deposito di Gnl e BioGnl che hanno intenzione di installare nell’area portuale sita in territorio comunale. Devo pensare male? Forse sì: la paura di perdere il parcheggio per le spiagge? Ecco, lo penso e l’ho detto. Quel deposito è l’ennesima assurdità per una zona che dovrebbe essere votata al turismo”