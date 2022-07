Spiagge, Foscolo (Lega): “Perché i totiani hanno votato contro balneari?”

Pietra Ligure. “Apprendo con stupore e un po’ di rammarico che i parlamentari appartenenti al movimento del presidente Toti, a differenza del resto del centrodestra unito e compatto, in Senato hanno votato contro un emendamento che chiedeva all’Ue di rivedere la direttiva Bolkestein e di escludere il comparto balneare dai suoi effetti”. Così in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pietra Ligure.

“Una decisione inspiegabile – spiega -, che va contro gli interessi di un settore, un’occasione mancata per pochi voti per dare un segnale forte. La Lega da sempre difende il settore, in prima linea e a tutti i livelli, con buonsenso e concretezza, anche di fronte a eventi come la sentenza del Consiglio di Stato che rischiava di evocare scenari catastrofici e decisamente peggiori di quelli attuali”.

“Ieri un’opportunità per fare la differenza: perché i senatori di Toti hanno votato contro, diversamente da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia? Facile parlare di necessità di centrodestra unito, ma se il cosiddetto ‘centro’ dopo tante parole, alla prova dei fatti vota assieme alla sinistra, contro una categoria, c’è qualcosa che non va”, conclude Foscolo.

Nella giornata di ieri duro scontro sullo stesso tema anche tra l’assessore regionale Marco Scajola e il senatore savonese del Carroccio Paolo Ripamonti.