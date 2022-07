Spaccia nella sua gastronomia in centro: droga nascosta tra gli alimenti in frigo e in cucina, arrestato

Savona. Spacciava hashish e cocaina all’interno della sua gastronomia in centro città, dove nascondeva la droga tra gli alimenti del frigo ed in parte tra gli utensili da cucina. Un “bottino”, quello trovato dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Savona, che avrebbe fruttato, in caso fosse stato messo in vendita, oltre 110 mila euro.

Il pusher, un 35enne di origini albanesi, incensurato e diventato punto di riferimento per lo spaccio nel capoluogo: è stato sorpreso proprio mentre cedeva una dose di hashish ad un “cliente” del suo negozio.

In totale, durante gli accertamenti delle Fiamme Gialle presso l’attività commerciale e l’abitazione dell’uomo, sono stati trovati e sequestrati circa 7 kg di hashish, 700 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisioni. Nella circostanza è stata anche sequestrata un’ingente somma di denaro, circa 50 mila euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita.

L’hashish era confezionato in panetti da 100 e 25 grammi. Sui primi era riportata la scritta ‘100% amnesia’, sui secondi il simbolo di un bufalo; la cocaina invece era stata suddivisa in sacchetti da 50 grammi già pronti per la vendita.

Il 35enne è stata arrestato e condotto presso la casa circondariale di Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato, quale consumatore, alla locale Prefettura.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.