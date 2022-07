Soggiornava nel savonese, ma era ricercato per sfruttamento alla prostituzione minorile: arrestato

Loano. Nell’ambito dell’attività di prevenzione della polizia di Stato anche finalizzata al rintraccio di persone ricercate, i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito un arresto provvisorio ai fini estradizionali, nei confronti di una persona italiana, colpita da mandato di arresto internazionale emesso dalla Moldavia, dovendo espiare in quella nazione una pena di 15 anni e 6 mesi di reclusione, in ordine a reati in materia di sfruttamento della prostituzione minorile.

Dai riscontri investigativi effettuati è emerso che l’uomo stava soggiornando in una struttura ricettiva della riviera di ponente e gli investigatori della squadra mobile lo hanno localizzato ed individuato a Loano dando esecuzione al provvedimento restrittivo.

I reati ascritti nel provvedimento di cattura si riferiscono al periodo tra il 2009 e il 2011 in Moldavia, per aver reclutato minori provenienti da ambienti sociali fragili, allo scopo di avviarli alla prostituzione, con la promessa di profitti economici.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato condotto in carcere a disposizione della magistratura.