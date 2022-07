Softball, Star Cairo ad un passo dai playoff per la Serie A2

Cairo Montenotte. Solo la matematica nega la certezza dell’accesso ai playoff per la Serie A2 alla compagine cairese

Domenica scorsa, nella giornata più importante della stagione regolare, le atlete dello Star Cairo non hanno tradito le aspettative e sul diamante di Avigliana, casa delle Bees, seconde in classifica e dirette avversarie per il primo posto nel girone A, si sono aggiudicate tutti e due gli incontri.

Sorrette in pedana da una efficacissima Laura Acierno, seppur condizionata da un infortunio ad un piede, con una difesa ai limiti della perfezione, in cui hanno spiccato Sara Panelli e Noelia Paiola con alcune prese spettacolari, hanno limitato la squadra avversaria a soli tre 3 punti nelle sette riprese; mentre in attacco, pur trovandosi di fronte la lanciatrice della Serie A2 dell’altra squadra di Avigliana le Rebels, appositamente richiamata per l’importante occasione, hanno sfruttato ogni occasione e colpito nei momenti decisivi segnando 6 punti e aggiudicandosi gara 1 che di fatto metteva fuori gioco le avversarie che dovevano fare bottino pieno per superare le ragazze cairesi. In attacco da segnalare Giorgia Fratini e Giulia Riceputi che nel finale hanno piazzato l’allungo decisivo per la vittoria.

Nella seconda partita le Bees provano a pareggiare la giornata per lasciarsi aperta una speranza di play off, ma la compagine valbormidese ribattendo colpo su colpo alle avversarie, con il risultato che vedeva ad ogni ripresa una squadra superare l’avversaria, nel finale tra il sesto e settimo inning allungavano di nuovo sulle ragazze di Avigliana e nell’ultima ripresa bloccavano il tentativo di rimonta, portando a casa un’altra meritatissima vittoria. Hilary Cassano e Sara panelli in evidenza in attacco in gara due, mentre in pedana si sono alternate Alessandra Lazzari, Agnes Ortolan e Giulia Reciputi.

Nel momento decisivo la formazione condotta dagli allenatori Poppa e Marchiori ha sfoderato la miglior prestazione della stagione, sia dal punto di vista tecnico che da punto di vista mentale, avendo affrontato la sfida in trasferta e in condizioni climatiche particolarmente difficili dato il grande caldo.

Tutte le atlete hanno dimostrato che il primato in classifica è meritato ed ora, nelle ultime due giornate di campionato, domenica prossima in casa contro le Rookies di Genova e tra due settimane in trasferta in quel di Castellamonte contro le Kings, basterà una vittoria per staccare il biglietto per i playoff promozione.