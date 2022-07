Simone Marinelli all’Albenga: martedì la presentazione con Pietro Buttu

Albenga. Dopo un mese buono di rumors e trattative, è arrivata la certezza: l’Albenga Calcio passa dalla famiglia Colla a Simone Marinelli.

Il comunicato del club:

“Martedì 5 luglio alle ore 21:00, presso lo Stadio Annibale Riva, si alzerà il sipario sulla nuova era dell’ASD ALBENGA 1928.

Verranno presentati al pubblico (ingresso gratuito) i vertici societari ed i responsabili dell’area tecnica.

Occhi puntati sul neo Presidente Simone Marinelli e sul suo primo colpo di mercato: l’allenatore Pietro Buttu.

L’invito è esteso a tutti coloro che hanno nel cuore i colori bianconeri, ai tesserati del Club, all’Amministrazione Comunale ed al Sig. Sindaco, ai Presidenti ed ai simpatizzanti delle altre Società ingaune: Pontelungo, San Filippo Neri, Vadino e Yepp Albenga.

Bocche cucite su chi presenterà la serata… sarà una sorpresa!

Vi aspettiamo!!!”

L’EVOLVERSI DELLA TRATTATIVA

La fase che ha preceduto questo momento è stata quella più importante burocraticamente parlando.

Un momento interlocutorio in una situazione poco chiara, nella quale la famiglia Colla era sì intenzionata a vendere, ma non vedevano un’unica soluzione nel neo presidente bianconero: continuavano a tenere aperte altre porte di realtà fuori regione.

In effetti la confusione ha sempre pervaso l’ambiente ingauno che, nonostante una stagione ottima da un punto di vista sportivo, ha presentato lacune evidenti in ambito societario. Sono state fatte delle azioni positive dalla famiglia Colla? Assolutamente sì, tuttavia le problematiche sopravvenute sono state fortemente limitanti: glielo ha riconosciuto anche la piazza in uno dei diversi comunicati.

Dimissioni dopo dimissioni, addii dopo addii, la fine del campionato è arrivata e, proprio nel mese di maggio, si dice siano stati organizzati due incontri tra i vertici: la volontà pare fosse quella di proseguire, nessuna intenzione di cedere alcunché.

Dopodiché il dietrofront nel mese di giugno, con un Simone Marinelli deciso più che mai a rientrare immediatamente nel mondo del calcio.

Tuttavia, alla richiesta da parte di componenti della società di rassegnare le dimissioni e sciogliere il consiglio direttivo, il patron Colla e la presidentessa Fantino hanno voluto prendersi ancora del tempo per valutare.

Intanto la città aspettava.

Marinelli direttamente con Colla aveva avuto solo quel famoso incontro di inizio mese, poi basta: la pratica è passata ai rispettivi avvocati, lavorando in contatto per verificare la situazione fiscale bianconera.

E dopo una lunga serie di revisioni, durante la quale c’è stato un silenzio quasi irreale da parte di tutti, il responso degli esperti ha reso possibile il cambio di proprietà, arrivando così a poter commentare la notizia prossime settimane: Simone Marinelli è pronto a diventare il nuovo presidente dell’Albenga Calcio.

IL PRIMO COLPO: PIETRO BUTTU

Era difficile fare una scelta più azzeccata per la piazza rispetto a questa. Cogliendo la palla al balzo in seguito alle dimissioni dal Finale, il neo presidente si è portato a casa Pietro Buttu, il nome più desiderato dai tifosi ingauni per la panchina.

Una figura rappresentativa e di spessore, che non aveva mai allenato la squadra della sua città e dove è stato calciatore. Per anni è stato accostato in bianconero, ma è sempre stato un nulla di fatto. La prima mossa di Marinelli è stata anche verso la sua nuova gente, che ha voluto bene anche a Lupo e Ferraro, ma con “Peo” potrebbe nascere un feeling ancora più speciale.

Sarà lui uno degli osservati speciali della serata di martedì, che avrà un valore significativo per il nuovo corso societario.

E LA SQUADRA?

Calma, anche se siamo a luglio: prima si metteranno in luce coloro i quali rappresenteranno la nuova Albenga, dopodiché è naturale pensare che da mercoledì mattina ci saranno le prime telefonate.

L’ossatura della squadra della scorsa stagione presenta degli ottimi elementi e, capendo chi rimarrà o no, si potrà pensare a ingaggiare giocatori pronti a sposare la causa bianconera.

Si prospetta un’Albenga protagonista sul mercato? Certo che sì, ora è il momento di andare forti verso la nuova stagione: la prima dell’Era Marinelli.