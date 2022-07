Simone Lupo ringrazia Albenga ma non saluta: “Pronto ad ascoltare la proposta della nuova società”

Albenga. “Due anni sportivi intensi e difficili ma allo stesso tempo anche ricchi di soddisfazioni personali sono ufficialmente terminati,

Ora e il tempo delle riflessioni personali per decidere il futuro, con la serenità di aver sempre dato tutto e di più per questa maglia: l’affetto ricevuto anche in questi giorni dai tifosi ingauni mi fa capire di esserci riuscito.

Quel che è certo che questi colori indossati hanno qualcosa di speciale e nessuno potrà cancellarli..

Il futuro personale si vedrà ma #sempreforzalbengacalcio“

Il bel messaggio d’affetto di Simone Lupo alla gente bianconera è l’esempio lampante di come un trascorso possa rimanerti impresso per sempre. I tifosi lo stimano tanto “Wolf“, testimoni i commenti sotto il suo post e i vari “Lupo Lupo dai dai dai” ai suoi ingressi in campo, quando nei momenti chiave delle gare serviva quell’esperienza in più per risolverle.

L’approdo di Simone Marinelli sarà formalizzato entro oggi. La sua prima scelta è stata quella di affidare la guida tecnica a Pietro Buttu, dopodiché il via alle consuete voci di mercato che da un mese erano mancate nel comprensorio ingauno, se non per la questione societaria.

Arriveranno sicuramente dei colpi di spessore, capaci di rendere la rosa ancora più forte rispetto a quella che l’anno scorso stava sfiorando il miracolo della Serie D. E le permanenze? Anche su questo a breve sapremo di più.

Come anche di Lupo, quarant’anni compiuti ad aprile per lui, che avrà da fare una scelta molto importante: “In questi giorni andrò a parlare con Chiarlone, Cocito e mister Buttu per valutare la proposta che mi faranno per rimanere. Voglio precisarlo: non come calciatore, con il lavoro non ce la farei visti gli orari di allenamento pomeridiani che mi creerebbero delle problematiche di organizzazione”.

In quel incontro si potrebbe parlare di una proposta per fare da assistente al tecnico ingauno, ma sono ancora tutte supposizioni.

In caso contrario ci sarebbero altre destinazioni all’orizzonte: “Sono già stato contatto da quasi tutte le squadre del comprensorio, ma nel caso decidessi di continuare a giocare scenderei di categoria: vorrei fare un ultimo anno un po’ meno impegnativo rispetto agli altissimi ritmi dell’Eccellenza”.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità: Simone Lupo continuerà a giocare, oppure rimarrà Albenga ma con un altro ruolo?