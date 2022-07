Sicurezza, caschi e scudi antisommossa alla polizia locale. Pd e Linea Condivisa: “Scelta senza senso”

Liguria. “Caschi, scudi: la polizia municipale nel Disegno di Legge regionale sulla Sicurezza viene attrezzata con l’equipaggiamento in dotazione ai nuclei antisommossa. Peccato che il compito della polizia locale sia quello della viabilità urbana, del rispetto delle norme di pubblica civiltà, di polizia giudiziaria, di controllo in ambito ambientale, commerciale ed edilizio, non di ordine pubblico. Che senso ha dotarla di strumenti che sono in uso ai reparti antisommossa di polizia e carabinieri? L’ordine pubblico è in capo alla Questura non ai sindaci”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, relatore di minoranza sul DDL sicurezza discusso in consiglio.

“Una scelta senza senso – commenta -: si taglia fuori la Questura dai tavoli sulla sicurezza, ma si dota la polizia municipale di caschi e scudi antisommossa. Abbiamo chiesto alla Giunta di modificare questo articolo, ma la maggioranza in aula ha bocciato i nostri emendamenti. L’assessore Benveduti in questo modo rivoluziona, incomprensibilmente, le mansioni della polizia municipale investendola di un ruolo repressivo e di ordine pubblico, formando un ‘piccolo esercito’ a uso dei sindaci”.

“Una scelta fuori da ogni logica – conclude Ioculano – che crea solo confusione, perché gli organi preposti alla sicurezza già ci sono e sono polizia e carabinieri, non ne serve un terzo”.

D’accordo anche Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale: “Oggi – afferma – è ancor più chiara l’idea che il centrodestra ha sul tema della sicurezza. Un’idea che vede la polizia locale sovrapporsi alle funzioni statali, alla polizia di Stato ed ai carabinieri. Insomma un altro provvedimento di legge che, probabilmente, sarà impugnato a livello nazionale perché interviene su una questione che è di competenza dello Stato. Ricordo che la nostra regione è tra le più ‘cassate’ negli ultimi sette anni”.

“Ci si dimentica – prosegue – quali siano i reali compiti della polizia locale: controllo del traffico, lotta al degrado urbano, polizia annonaria, polizia giudiziaria, tutela ambientale, vicinanza ed interlocuzione con la cittadinanza. Queste sì che sono competenze che andrebbero rafforzate ed ampliate, senza doversi sovrapporre ad altri organi di Stato. In più – aggiunge – nel provvedimento è prevista la fornitura di caschi e scudi di protezione ai corpi della polizia locale, senza neanche sapere quali siano le dotazioni organiche nei nostri paesi e città. Così è ancor più chiara la sovrapposizione di funzioni di sicurezza. Insomma caos e demagogia prendono il sopravvento su tutto”.

“Linea Condivisa ha votato contro al provvedimento – chiosa Pastorino -, un disegno di legge che ritiene sbagliato su tutti i fronti perché non dà una risposta né ai cittadini né ai componenti delle polizie locali. Nel provvedimento spicca inoltre la mancanza del Questore nel tavolo sulla sicurezza, dimenticando il fondamentale coordinamento tra Questore e Prefetto. Quest’ultima decisione servirà ad alimentare un ulteriore contrasto di competenze tra polizia locale e polizia di Stato”.