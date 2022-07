Siccità, Rossetti (PD): “Puntare sulla prevenzione”. Giampedrone: “Spetta a Province e gestori”

Liguria. Sull’emergenza siccità e la crisi idrica sono state presentate due interrogazioni nel corso della seduta del Consiglio regionale: una da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Rossetti ha chiesto alla giunta un piano per affrontare l’attuale crisi idrica e per ridurne gli effetti negativi. Il consigliere ha sottolineato che altre Regioni si sono già attivate con provvedimenti ad hoc per la riduzione del consumo idrico e la razionalizzazione delle scelte e che l’emergenza idrica richiede, comunque, un coinvolgimento del Consiglio regionale e la convocazione delle commissioni consiliari per arrivare a scelte condivise.

“Dall’assessore Giampedrone non è arrivata nessuna risposta puntuale sui programmi futuri, ma solo un vedremo, sapremo, capiremo, in base a come si evolverà la situazione e solo per rispondere all’emergenza. È necessario invece avere idee chiare che vadano oltre l’applicazione di piani emergenziali, di cui sin qui abbiamo sentito parlare. Per questo chiediamo di sviluppare una gestione della crisi idrica che non sia né episodica né temporanea, ma abbia una visione di medio e lungo periodo” ha affermato consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Dobbiamo immaginare, da qui ai prossimi 10 anni, le misure necessarie per la raccolta dell’acqua piovana e il suo riutilizzo, il contrasto alle perdite e allo spreco dell’acqua potabile, pensando a un piano di diversificazione degli utilizzi dell’acqua potabile, di quella piovana, e di quelle che possono provenire da dissalazione e impianti di depurazione – ha aggiunto -. In questo paese continuiamo a dare ristori, intervenendo sui danni e gestendo emergenze, è giunto invece il momento di puntare su interventi di prevenzione. Il rischio se no è fare solo assistenzialismo, che non risolve il problema, ma anzi, svilisce anche chi subisce i danni ed è costretto a chiedere aiuto ed aspettare i ristori”, conclude Rossetti.

Pastorino ha chiesto alla giunta quali sono le iniziative, nel dettaglio, che attiverà urgentemente per arginare le conseguenze dannose nel breve e lungo periodo, dovute dalla siccità, all’ambiente e all’economia del territorio. Il consigliere ha rilevato che negare da parte della Regione l’esistenza di un problema significa non attivare misure per rimediare agli effetti negativi dovuti alla siccità.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha rilevato che l’Osservatorio per gli utilizzi idrici del distretto del Po già nel bollettino del 20 giugno scorso ha riconosciuto il livello di severità alta mentre l’Osservatorio del distretto dell’Appennino settentrionale, sul quale ricadono il 95% dei bacini liguri, ha rilevato solo nel bollettino del 4 luglio scorso un livello di severità alta che durerà probabilmente fino a metà settembre.

Giampedrone ha precisato che, comunque, già il 23 giugno scorso l’assessorato aveva comunque invitato i Comuni ad adottare misure di contenimento dei consumi di acqua sottolineando, peraltro, che la competenza diretta nella gestione delle risorse idriche non è della Regione ma delle Province e dei soggetti gestori.

L’assessore ha ricordato, infine, che il presidente della giunta Giovanni Toti ha chiesto al Governo lo stato di emergenza, se sarà sancito per la situazione emergenziale ligure e in particolare del ponente, sarà l’ente regionale a guidare la “governance” di azioni che saranno messe in campo per arginare la carenza idrica che mette a rischio le stesse produzioni agricole.