Siccità, frazione di Rialto senza acqua: autobotti in azione ma “l’emergenza continua…”

Rialto. Da Arnasco, nell’entroterra albenganese, poi Stella, nell’entroterra savonese, fino a Balestrino e ancora nel comune di Rialto, nell’entroterra finalese. Il caldo di questi giorni alimenta ancora il problema della siccità e dell’emergenza idrica che sta interessando a macchia di leopardo diverse zone del savonese, in particolare le comunità dell’entroterra che hanno vissuto sulla propria pelle la mancanza di acqua.

Non sono mancati interventi da parte dei gruppi di protezione civile locali per assistere la popolazione con l’ausilio di autobotti, per garantire i rifornimenti idrici necessari in questa fase emergenziale, che durerà, pare, per tutta la stagione estiva, con particolare preoccupazione per il mese di agosto, quando il protrarsi delle attuali condizioni climatiche potrebbe portare ad un ulteriore e nefasto peggioramento della situazione.

La Regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza per poter fronteggiare l’emergenza: molti i comuni della provincia che hanno già adottato specifiche ordinanze sulla limitazione imposta ai consumi idrici e da parte dei gestori sul territorio non si ferma l’attività di controllo e monitoraggio su risorse e riserve idriche.

Tra le criticità, ultima solo in ordine di tempo, i continui e ripetuti disagi per la popolazione di Berea, frazione di Rialto, che da diversi giorni vive in mancanza di acqua. Il Comune della località finalese aveva già messo in guardia sui pericoli, con apposita ordinanza di limitazione, ma evidentemente non sufficiente ad arginare il problema che si è presentato in questi giorni.

“Ieri, dopo le nostre ripetute telefonate, sono intervenute due autobotti, ma questa mattina il problema si è ripresentato ancora…” raccontano gli abitanti.

“Sono anni che segnaliamo la necessità di fare interventi strutturali che evidentemente non sono mai stati realizzati. Già la frazione vive dal 2018 il disagio di una strada colpita da un evento franoso e mai rimessa a posto. La difficile situazione idrica ci sta davvero esasperando” aggiungono ancora.

“Chiediamo soluzioni e azioni in grado di garantire il servizio idrico alla nostra comunità, colpita come altre località dalla carenza di acqua, ma che vive già una sorta di “isolamento” per la viabilità” concludono.

Nel merito ha risposto lo stesso sindaco Valentina Doglio: “Le criticità non riguardano le nostre sorgenti di approvvigionamento – afferma -, fermo restando il discorso infrastrutturale stiamo svolgendo verifiche e controlli sulle cause e sull’effettivo rispetto dell’ordinanza comunale sulle limitazioni di consumi idrici, oltre a possibili perdite, in quanto le riserve del territorio rialtese non avrebbero dovuto comportare l’assenza totale di acqua” conclude il primo cittadino di Rialto.

E non mancano le segnalazioni su sprechi di acqua pubblica: ad Albenga da diverse settimane nel rio Avarenna vengono versati centinaia di litri al minuto di acqua per una perdita, in regione Miranda, “che non si capisce da dove provenga e da chi ne dipenda la responsabilità” denuncia il consigliere comunale di Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Mentre i sindaci lanciano appelli a tutto spiano per limitare l’uso dell’acqua in un momento di grande emergenza idrica, noi ad Albenga ci permettiamo di avere grossolane perdite di acqua pubblica senza alcuna ricerca del guasto e senza alcun pronto intervento risolutivo”.

“Ci sono molti agricoltori che hanno ridotto l’uso dell’acqua per il contingentamento del momento richiesto dalla Regione Liguria. Invito tutti i cittadini con senso civico a segnalare le perdite delle condutture pubbliche, non possiamo permetterci, in un momento di così grande crisi, di essere complici di una gestione così approssimativa dei beni pubblici” conclude.