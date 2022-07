Siccità, dalla Regione via libera all’utilizzo non domestico delle acque depurate

Liguria. “Visto il contesto emergenziale di siccità abbiamo deciso di accelerare su un provvedimento che mira a favorire il risparmio idrico potabile, differenziando provenienze e usi dell’ acqua. Il provvedimento andrà in giunta nei prossimi giorni, in attuazione della normativa statale vigente in materia di risparmio idrico, con l’intento di favorire l’efficienza e il riutilizzo delle acque reflue depurate”. Lo hanno detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Giacomo Giampedrone, in occasione dell’approvazione dell’emendamento per il riutilizzo delle acque depurate per il lavaggio di barche e natanti e per innaffiare giardini pubblici, nell’ambito del disegno di legge omnibus.

Quest’oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 644, presentato da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutto il gruppo, in cui si impegna la giunta a promuovere in sede nazionale e individuare interventi di efficientamento delle infrastrutture di distribuzione volti a ridurre le perdite idriche.

Sempre oggi il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 646, presentato ancora da Ioculano e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta a valutare la possibilità di adottare misure per promuovere il recupero dell’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici attraverso strumenti di raccolta che ne consentano il riutilizzo, sia per uso pubblico che privato, per manutenzione delle aree verdi, alimentazione integrativa delle reti anti incendio, autolavaggi, usi domestici compatibili.

Il documento, inoltre, impegna la giunta ad adottare norme e misure affinché i nuovi insediamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti prevedano impianti finalizzati all’uso, riuso e recupero dell’acqua piovana.