Serie A2, si separano le strade di Andrea Pisano e Rari Nantes Imperia

Savona. La Rari Nantes Imperia, battendo per 8-3 in gara tre la Tuscolano Pallanuoto, è riuscita a mantenere la categoria, la Serie A2, riconquistata un anno fa dopo quattro stagioni di assenza.

Alla guida del team imperiese c’era Andrea Pisano, che lo scorso 14 settembre aveva preso il posto di Stefano Fratoni. Il tecnico savonese, che aveva già allenato la Rari Nantes Imperia dal 2015 al 2018, dopo aver centrato la salvezza vede terminare la sua esperienza con i colori giallorossi.

“Andrea Pisano non sarà più il responsabile del settore pallanuoto ed allenatore della prima squadra maschile – scrive la dirigenza imperiese -. Le nostre strade si separano consensualmente dopo una lunga ed intensa stagione, terminata con la salvezza conquistata ai playout. Ad Andrea vanno i migliori auguri per le sue future scelte professionali ed il proseguimento della carriera, certi che questo anno in giallorosso sia stato un ulteriore passo avanti nel suo prestigioso percorso tecnico. Nei prossimi giorni proseguiranno i colloqui per definire i quadri tecnici delle stagioni a venire”.