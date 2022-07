Seconda Categoria, il Legino “B” piazza un altro squillo: dopo Panigo, ecco Merica

Savona. Un duo offensivo pronto a far tremare le gambe alle difese avversarie. Dopo l’approdo al Legino “B” di Sergio Panigo ecco la notizia: a far coppia con lui sarà Michael Merica, ex attaccante dell’Albissole il quale ha dunque scelto di proseguire la propria carriera con una nuova casacca.

“Con Panigo l’attacco si fa pesante” – è stata questa la prima dichiarazione rilasciata dal classe 1982 e riportata dai profili social del club verdeblù, un’affermazione volta a rendere noto l’ottimo rapporto già instauratosi tra coloro i quali saranno i due punti di riferimento offensivi della formazione guidata da mister Cavallaro.

Il Legino in ottica calciomercato si conferma dunque scatenato, oltre alla prima squadra anche il Legino “B” si appresta a vivere una stagione avvincente.