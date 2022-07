Seconda Categoria, entusiasmo travolgente a Cengio: nasce il gruppo organizzato “cengese imbruttito”

Cengio. Una squadra ambiziosa pronta a disputare i propri match casalinghi in un ambiente di fuoco. Appare come un vero e proprio vulcano l’orbita Cengio, formazione militante in Seconda Categoria volenterosa di migliorare il risultato ottenuto in occasione della passata stagione.

L’arrivo di mister Molinaro e l’annuncio dei primi nuovi acquisti sembrerebbe già aver galvanizzato la piazza, una realtà ambiziosa pronta a sostenere in maniera assidua la propria squadra. È proprio per questo motivo che è nato “cengese imbruttito”, nuovo nome scelto dal tifo organizzato dei granata annunciato con la foto visualizzabile in apertura.

In attesa della presentazione della prima squadra (che dovrebbe avvenire tra la fine agosto e l’inizio di settembre) cresce dunque l’entusiasmo intorno al Cengio: avversarie avvisate, la Seconda Categoria 2022/2023 sarà un vero e proprio spettacolo.