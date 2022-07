Seconda Categoria, a ponente impazzano le news: il Borghetto sceglie la continuità, nomi nuovi per Borgio Verezzi e Nolese

Borghetto Santo Spirito/Borgio Verezzi/Noli. Non si conoscono ancora nè la composizione dei gironi nè tantomeno le possibili date, ma una cosa è certa: la Seconda Categoria targata 2022/2023 sarà tra le più agguerrite di sempre. Questa affermazione è avvalorabile guardando agli annunci diramati dalle squadre che la prossima stagione prenderanno appunto parte ai gironi dell’ultimo livello del calcio dilettantistico ligure, compagini agguerrite e pronte a vendere cara la pelle contro qualsiasi avversaria.

Dopo aver sfiorato i playout mancando soltanto per un soffio una rimonta eroica proseguono le conferme in casa Borghetto, formazione la quale tra sorrisi e buoni auspici ha ufficializzato la permanenza in maglia granata dei difensori Angelo Dileo (classe ’96), Alessandro Briozzo (nato nel 2004), Fabio Colotto (classe 1996) e Pietro Sarà (nato nel 2003), dei centrocampisti Tommaso Amendola (classe 2005) e Alessandro Di Crescenzo (nato nel 2003) e dell’attaccante classe 1995 Pasquale Bova.

Volto nuovo invece in casa Nolese: la società biancorossa ha reso noto l’ingaggio di Davide Cirronis, portiere d’esperienza il quale lo scorso anno ha militato tra le file del Plodio. Un’altra serie di conferme è poi arrivata per il Borgio Verezzi. Il club ha infatti reso noto che resteranno a disposizione del tandem Ponte-Pascarella i centrocampisti Mattia Furnari (classe ’99), Adriano Patitucci (classe 1986) e Paolo Tassisto (classe ’94), loro insieme a Nicolò De Giorgi. Sono stati inoltre ingaggiati per rinforzare l’organico i giovani Sergio Halaj (attaccante classe 2002) e Davide Castiglione, centrocampista classe 2001.

Tra conferme e nuovi arrivi prosegue dunque l’avvicinamento alla nuova stagione di Seconda Categoria, un’annata che si prospetta come davvero combattuta ed appassionante.