Scooter investe pedoni sulle strisce, giovani soccorsi e feriti

Pietra Ligure. E’ di alcuni giovani feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Pietra Ligure, vicino al confine con Loano.

Ancora da accertare l’esatta dinamica, tuttavia, secondo le prime ricostruzioni, uno scooter avrebbe investito alcuni pedoni in transito sulle strisce pedonali dopo aver superato un veicolo fermo lungo il tratto viario.

Nell’investimento i giovani sono rimasti feriti, fortunatamente, in maniera non grave, in quanto il motociclo non procedeva a forte velocità.

Sul posto personale sanitario e automedica del 118: dopo le prime cure il trasporto al vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso i rilievi e gli accertamenti sull’accaduto da parte della polizia locale, impegnata anche per la regolazione della viabilità in un’ora di punta: per consentire l’intervento di soccorso il traffico viario ha subito forti disagi, con code e rallentamenti.