Scontro auto-moto sulla provinciale a Cisano, un ferito grave

Cisano sul Neva. Grave incidente sulla provinciale a Cisano sul Neva.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30 di questa mattina, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi le due persone a bordo del mezzo a due ruote, finiti a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Il sinistro si è verificato all’altezza con l’incrocio della località Piamboschi.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118: i due feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, uno in gravi condizioni, codice rosso, l’altro meno grave, in codice giallo.

Restano ancora da appurare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, forse una mancata precedenza all’origine dello scontro tra il veicolo e la moto, ma sono in corso i rilievi e gli accertamenti sull’accaduto.