Scienza, il CERN di Ginevra sbarca al campus universitario di Savona

Savona. Venerdì 8 luglio 2022 ore 15.30 presso il Campus Universiatrio di Savona a Legino (aule MA 116/117 per 200 posti ), con contestuale collegamento on line su piattaforma Teams, il professor Salvatore Buontempo (direttore generale di INFN di Napoli e membro direttivo del CERN di Ginevra, scienziato e divulgatore) presenterà le ultime innovazioni in materia di fisica delle particelle e delle applicazioni in campo industriale e sanitario.

Dal bosone di Higgs – a distanza di 10 anni dalla sua scoperta ed insignito col premio Nobel, e nell’ambito della settimana che ne celebra l’annuncio – alle applicazioni delle particelle elementari (quark, elettroni, neutrini, fotoni, gluoni, e bosoni) verranno illustrate le nuove tecnologie sviluppate c/o il CERN ed INFN.

La conferenza divulgativa “CERN: Fisica delle Particelle elementari” è organizzata da INTENT, BYTEST e l’associazione Giovani per la Scienza con l’alto patrocinio del Comune di Savona , dell’Unione Industriali , del Rotary e del Campus UNIGE di Savona.