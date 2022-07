Savona, tragico incidente in corso Mazzini dove un’auto travolge una persona a bordo di una bicicletta

Savona. Bicicletta travolta da un’auto in corso Mazzini: è successo poco prima delle 23.30 di questa sera per cause ancora da accertare. Quello che è sicuro è che la persona a bordo delle due ruote ha riportato ferite troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Spotorno, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada per verificare la dinamica del tragico incidente tra una Toyota Aigo, che viaggiava in direzione del porto, e la bici.

Non si conoscono ancora le generalità del biker, le indagini sono in corso e purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi e i vari tentativi di rianimarla, la persona coinvolta non ce l’ha fatta ed è spirata in strada.

Aggiornamenti a breve.