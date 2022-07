Savona, tornato in funzione il ponte mobile della Darsena

Savona. Il ponte mobile della Darsena di Savona è tornato regolarmente in funzione, dopo qualche ora di interruzione del servizio nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, a causa dell’attivazione del sistema di sicurezza che ha preventivamente bloccato il ponte.

Sono in corso le verifiche sulla sensoristica da parte di tecnici specializzati e di addetti dell’autorità di sistema portuale per evidenziare cosa abbia attivato il sistema di blocco, grazie al quale è garantita la funzionalità dell’infrastruttura nel rispetto della sicurezza di natanti e cittadini. Al momento non sono stati riscontrati problemi alle parti meccaniche sostituite a inizio di luglio che hanno consentito il ritorno alla normale funzionalità del ponte e l’ormeggio in sicurezza nella Darsena Vecchia.

A seguito delle difficoltà riscontrate per l’approvvigionamento della componentistica originale – al momento non disponibile sul mercato e prevista in arrivo in autunno – l‘autorità di sistema portuale aveva provveduto alla sostituzione del motore danneggiato con un pezzo compatibile reperito sul mercato tedesco.