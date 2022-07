Savona, soccorsi mobilitati in via Benedetto Walter trovano una persona morta in casa

Savona. Rinvenuto un cadavere, questa sera, in un alloggio di via Benedetto Walter, a Savona. La richiesta di soccorso è arrivata dai vicini che si sono allarmati per il continuo abbaiare del cane, nonchè da chi non ha visto per l’intera giornata la donna interessata dalla disgrazia.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per poter entrare nell’abitazione, i militi della Croce rossa di Savona e il personale sanitario del 118, che ha constatato la morte dell’anziana 94enne.

Indagini in corso per appurare le cause del decesso, anche se probabilmente si tratta di un malore.