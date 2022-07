Savona, Matteo Gallotti rimane in biancoblù: “Evitare gli errori passati, ci faremo trovare pronti”

Matteo Gallotti vestirà i colori del Savona anche il prossimo anno. L’ex difensore di Lavagnese, Ligorna, Vado ed Athletic Club Albaro completerà un reparto che ha visto gli arrivi di Di Leo e Apicella dalla Veloce.

Così Gallotti ai microfoni del club: “Sono felice del fatto che la società e lo staff abbiano creduto in me e sono orgoglioso di giocare in una squadra ed una città come questa. Con grande piacere mi accingo ad effettuare il terzo anno, seppur diviso in due periodi, con il Savona. Siamo attesi ad una stagione difficile, con tutte le squadre, come è giusto che sia, che ci aspetteranno al varco, ma starà a noi farci trovare pronti. E assicuro che lo saremo”.

Un pensiero anche alla scorsa stagione, terminata senza nemmeno vincere i play off del proprio girone. “Siamo consci del fatto che nello scorso campionato abbiamo commesso degli errori, che dovremo evitare o quanto meno ridurre il più possibile. Dall’8 agosto, la palla passerà a noi e si comincerà a fare sul serio, per preparare la nuova importante stagione”, conclude.