Savona. Laura Barbantini sarà il nuovo direttore dei musei civici a Savona.

La commissione le ha assegnato un punteggio totale di 85 (25 per il curriculum e 60 per il colloquio); il secondo candidato (Barbara Viale) è arrivata a 75 (17 curriculum e 58 colloquio), infine Massimiliano Caldera a 73 (rispettivamente 31 e 42).

La Giunta Comunale a inizio marzo aveva espresso parere favorevole all’avvio delle procedure per l’assunzione di un specialista in attività culturali/Direttore musei civici nelle more dell’adozione e approvazione del piano del fabbisogno di personale.

L’assunzione per la copertura dei posti di specialista in attività culturali/Direttore musei civici (categoria giuridica D) è subordinata all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria

degli Enti locali e verrà formalizzata con successivo provvedimento, previo accordo con l’ente di appartenenza del dipendente.

Prima di Barbantini, a ricoprire l’incarico è stata Eliana Mattiauda, che ha lasciato il Comune di Savona per pensione da fine settembre 2019 dopo 23 anni di servizio.