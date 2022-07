Savona: il prefetto Gullotti in visita in questura, al comando provinciale dei carabinieri e della finanza

Savona. Nella mattinata odierna il Prefetto di Savona, Enrico Gullotti, si è recato in visita di cortesia presso la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri ed il Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Nella circostanza, il Prefetto si è intrattenuto con i vertici provinciali delle Forze di polizia in cordiali colloqui, nel corso dei quali sono state approfondite le questioni di maggiore rilievo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e le strategie operative poste in essere per affrontarle.

Nell’occasione il Prefetto ha avuto anche l’opportunità di visitare le sale operative e di conoscere personalmente i Dirigenti dei vari uffici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato nonché gli Ufficiali in servizio presso i predetti Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.