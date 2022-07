Savona, i commercianti di corso Tardy e Benech al sindaco: “Più pulizia, cura del verde e bagni pubblici”.

Savona. Pulizia e cura del verde, attenzione ai senza tetto e bagni pubblici. Sono le richieste dei commercianti di corso Tardy e Benech a Savona che ieri pomeriggio hanno incontrato il sindaco e gli assessori Barbara Pasquali e Francesco Rossello per presentare i problemi del quartiere. In poche parole, “c’è bisogno di più attenzione”, han detto i commercianti.

“Sono criticità che si riscontrano in tutta la città. I problemi – come avete detto voi – si sono accumulati negli anni e questo vuol dire che hanno delle cause profonde“, ha sottolineato il sindaco Marco Russo. “Voglio evidenziare che questa zona è viva, le botteghe aprono invece di chiudere“, ha detto Cristina Scaramuzza, la portavoce degli esercenti.

Tra i problemi sollevati la sicurezza, la sporcizia delle strade, le deiezioni canine sui marciapiedi. Per quanto riguarda l’ultimo punto vengono chieste multe ai padroni di cani e quindi più controlli da parte della polizia municipale.

Relativamente alpulizia, il sindaco ha spiegato che il passaggio alla newco è posticipato rispetto a quanto previsto inizialmente (in estate). Nel frattempo il Comune ha chiesto ad Ata di preparare un piano per affrontare la gestione del servizio fino a fine 2022 e mercoledì prossimo ci sarà la seduta della prima commissione con l’audizione dell’amministratore unico Gianluca Tapparini.

Per le aree verdi da inizio luglio è entrata in servizio nella pienezza delle sue funzioni con qualche risorse in più l’azienda che si occupa della manutenzione e della cura. Per i senza fissa dimora Caritas ha iniziato da due settimane tre passaggi a settimana nelle zone più critiche e li sollecitano a usufruire dei servizi caritas sia per il cibo che per l’igiene.

Criticità sollevate da alcuni residenti anche per i giardini di piazza maestri dell’artigianato: “Le panchine sono occupate dai senza tetto che ci dormono. Anziani e bambini non possono più andarci”.

Da lunedì 11 luglio il Comitato di Croce Rossa di Savona, in accordo con il Comune, mette a disposizione dei senza fissa dimora il servizio bagno e doccia della sede di via Scarpa. Caritas invece ha riattivato la doccia nella sede Caritas di via De Amicis, dove sono presenti anche i servizi igienici.

“Quelle di Croce Rossa e Caritas sono disponibilità molto importanti rispetto a un bisogno evidente e per favorire una convivenza con gli abitanti del quartiere che a oggi è problematica” è il commento dell’assessore al Welfare e Comunità Riccardo Viaggi. L’assessore alla Città Vivibile Barbara Pasquali aggiunge che “la collaborazione tra Comune, Caritas e Croce Rossa è molto positiva”.

Inizialmente la Croce Rossa aprirà solo in alcuni giorni e in alcune fasce orarie: la prossima settimana il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 19, quella successiva invece sarà aperta 3 giorni, uno dei quali sarà sicuramente il mercoledì pomeriggio, sempre dalle 17 alle 19, in concomitanza con l’apertura dell’ambulatorio sociale. Nella sede Caritas di via De Amicis, invece, il servizio docce con kit igienico funziona in via preferenziale il lunedì, mercoledì e venerdì tra le 15 e le 17. I bagni, invece, sono aperti tutti i giorni negli orari di servizio della mensa.