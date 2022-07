Savona: è mancato Roberto Poggio, pensionato Acts

Savona. È mancato improvvisamente ieri mattina, nella sua abitazione di via Stalingrado, Roberto Poggio.

Aveva lavorato nell’Acts quando l’azienda di trasporto pubblico non si chiamava ancora Tpl Linea. Qui aveva per anni ricoperto il ruolo di responsabile del movimento e degli autisti. Aveva 74 anni.

C’è tristezza tra chi lo ha conosciuto, anche professionalmente: “Un grande dispiacere per la perdita di Roberto – sottolineano gli ex colleghi di lavoro – Lo ricordiamo anche per la competenza, la professionalità e il grande rispetto che aveva nei confronti dei lavoratori”.

Questo pomeriggio alle 15.30 la salma lascerà l’abitazione alla volta del cimitero.